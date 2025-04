Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, tras la derrota ante el Ourense: "A nivel mental no nos afecta"

Al término del encuentro, Juan Sabas hacía una llamada a la calma tras lo ocurrido en Orense, donde se acabó la buena racha del equipo, pero recordó que "a nivel mental no nos afecta". "Empezamos colistas y estamos en una situación en la que podemos ilusionarnos. Estamos todos en un pelotón y hay que ganar 4-5 partidos y se pueden ganar. Podía pasar el salir derrotados porque aquí ha perdido mucha gente", indicó el entrenador rojiblanco que fue todavía más claro en sus palabras. "Hemos estado en la mierda, en la miseria, y no tenemos por qué alejarnos de la gloria que está cerquita". Además, respecto al choque, comentó que durante todo el partido tuvieron el control del juego, pero "sin ser muy profundos". "A los chicos no les puede pedir más. Han mostrado esfuerzo y sacrificio para poder empatar… y no ha podido ser. Hay que estar satisfecho del trabajo que han hecho los jugadores".

En esta misma dirección, insistió en que sus pupilos lo han intentado todo y "no le ha perdido la cara al partido, pero no hemos tenido claridad ni profundidad". "Es verdad que cometemos un error que no se puede cometer. Es la jugada más sencilla de defender y nos ha condenado", explicó el madrileño, al tiempo que admitía que con los cambios realizados buscaba un juego más combinativo que no logró, más allá del de Pablo Clavería que no pudo seguir por molestias. Por último, respecto a los escasos 3 minutos del tiempo añadido, habló de los árbitros y apuntó que "este año no he visto 3 minutos nunca, pero si te acercas con educación, te amenazan con expulsarte. No merece la pena hablar de esto. No me ha parecido un buen arbitraje, pero a lo mejor dan 7 minutos y no empatamos, pero 3 minutos son escasos", zanjó asegurando que, a su juicio, lo más justo hubiese sido un empate a cero o a uno, pero no pudo ser y toca pensar en la SD Ponferradina.