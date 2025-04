El Getafe abochorna al Real Valladolid

El Getafe ha abochornado a un Real Valladolid totalmente desubicado, con una defensa que hizo aguas por todas partes, sin ideas ofensivas, y un portero debutante que no estuvo afortunado, ante un rival que no tuvo que despeinarse para marcar sus cuatro goles.

Con muchos cambios en sus filas, empezando por la portería, en la que debutaba André Ferreira, saltó el Real Valladolid al césped del José Zorrilla para tratar de sorprender a un Getafe con ganas, que quería resarcirse de su última derrota ante Villarreal.

Pero no pasó ni un minuto para que los madrileños subieran el primer gol al marcador, tras un fallo garrafal de Ferreira en su salida para interceptar el remate de Arambarri, posterior al centro de Uche de cabeza, que solo tuvo que empujar el balón para añadir otra diana a su casillero.

El público se quedó en estado de shock, incrédulo ante la falta de intensidad defensiva y de concentración de un equipo que se juega la vida en el tramo final de liga. Complicado encontrar ánimo después del tremendo varapalo sufrido.

La sensación era de incredulidad y profunda tristeza ante el mal inicio de los locales que, sin embargo, no solo no se hundieron, sino que reaccionaron pronto para intentar empezar a crear peligro y buscar la remontada.

Pero no hubo tiempo para la esperanza, porque los madrileños no estaban dispuestos a perdonar ni un error de los blanquivioletas y este volvió a llegar. La defensa central hacía aguas por todas partes, y Terrats no halló obstáculos para, tras pase de Uche, superar al meta local.

0-2 y solo habían pasado 18 minutos. Los de Bordalás sacaban los colores a los jugadores del Real Valladolid, que no ofrecían el nivel necesario para hacer frente a un rival muy superior en todas las vertientes, táctica y físicamente.

El choque se podía hacer eterno, viendo la impotencia de los de Álvaro Rubio a la hora de competir, ya que apenas lograban dar tres pases seguidos. No había nadie capaz de organizar el juego, lo que dejó el control absoluto de este al Getafe y a su afición.

Los 600 azulones que se trasladaron a Valladolid se escuchaban en todo el estadio porque, si bien los seguidores locales volvieron a responder, se quedaron K.O tras los dos goles en contra.

Pero la situación podía empeorar aún más...Y lo hizo. Terrats subía el tercer gol al marcador con un remate a bocajarro llegando en carrera desde atrás tras un centro de Bernat, lo que terminó de dejar en ridículo a la defensa blanquivioleta, totalmente fuera de juego.

Y por si fuera poco, Mario Martín veía la cartulina roja por una dura entrada a Iglesias, con lo que el Real Valladolid debía afrontar la segunda mitad con uno menos. Ni encomendándose a la Virgen de San Lorenzo o San Pedro Regalado, se podía esperar milagro alguno.

Álvaro Rubio buscó revulsivos con Henrique Silva, quien también debutaba como jugador blanquivioleta, y Chuki, para tratar de controlar las pérdidas y dar un soplo de aire fresco a un equipo bastante hundido.

Pero nada cambiaba. El Getafe seguía siendo el único conjunto que jugaba, eso sí, con absoluta tranquilidad, consciente de su más que evidente ventaja y superioridad. Parecía que no querían cebarse con una víctima tan malherida.

Mientras, en el banquillo la desesperación se traducía en un enfrentamiento en el banquillo entre Luis Pérez y Latasa, en el que medió Cömert para que el lateral andaluz no golpeara al madrileño.

El bochorno era total. También la incapacidad, la impotencia, la rabia y la frustración. El Getafe, aún sin quererlo, subió otro gol al marcador, en este caso, obra de Domingos, de cabeza, tras un córner sacado en corto que centró Luis Milla.

Poco más que decir de un partido nefasto del Real Valladolid, en el que el Getafe dominó a su rival como si este fuera un guiñapo, para recuperar la senda de la victoria que perdió ante Villarreal.