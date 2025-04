El San Pablo Burgos impone su ley ante el Caja Rural CB Zamora

El Caja Rural CB Zamora no pudo con el líder. El Silbo San Pablo Burgos se impuso con solvencia ante un rival que puso ganas y plantó cara. No fue suficiente el doble-doble de Paukstè (14 puntos y 12 rebotes). Los zamoranos entraron en el partido mucho más enchufados que su rival. Rápidamente se colocaron con un 0-4 ante un San Pablo Burgos que no podían frenar los ataques zamoranos. Poco a poco, los locales consiguieron asentar su juego y empezaron a igualar la balanza. Un triple de Gonzalo Corbalán situó el empate a seis puntos (66-66). El líder empezó a carburar y dos tiros libres anotados por Fischer puso por primera vez a su equipo por delante en el marcador (8-6). Dos triples consecutivos de Strumbris y Cremo ampliaron la ventaja (16-6) y parecía que los azulados ya habían despertado. El técnico visitante, Saulo Hernández, tuvo que detener el partido para cambiar la dinámica de su equipo. Un parcial de 0-8 dio aire al Caja Rural CB Zamora (16-14). Los de Saulo se volvían a enganchar al partido. Un nuevo triple del croata Stumbris puso fin a la racha zamorana (19-14). Al final, 22-18. Ganaba el San Pablo Burgos, pero no se sentía cómodo ante un Zamora muy combativo.

Mate de Omar Lo, este sábado ante el San Pablo Bugos. | ÁREA 11

En el segundo cuarto, el espluguense Barrera y un triple del húngaro Goloman empezó a marcar diferencias en el luminoso del Coliseum para los locales (27-18). Las pérdidas de balón de los de Saulo Hernández y el gran acierto en los triples del San Pablo Burgos explicaban las diferencias. Muchos problemas en el Caja Rural CB Zamora, que no conseguía revertir la situación adversa en el juego. Las diferencias se ampliaron hasta los 14 puntos (32-18). Saulo Hernández tuvo que volver a detener el partido para corregir situaciones. El parcial fue de 10-0. Los burgaleses continuaron bombardeando el aro zamorano (37-23). Se resistieron los visitantes (37-28) y Bruno Savignani pidió un tiempo muerto. Al final de los primeros veinte minutos el luminoso reflejaba un 40-31. No estaba jugando bien el San Pablo Burgos, pero ganaba ante un rival que no se rendía.

Tras el paso por los vestuarios, dos triples consecutivos de Hanzlik puso a cinco puntos a su equipo (42-37), aunque Stumbris y Fischer pusieron las cosas en su sitio (47-37). El San Pablo Burgos, que había empezado con dudas, entró de nuevo dentro del partido. Cremo amplió diferencias con un triple (53-41). Parecía que el Caja Rural Zamora pedía fuerza en sus acciones y en defensa había bajado su intensidad. Sin embargo, los de Saulo Hernández dieron un nuevo estirón (55-47) y volvían a meterse dentro del partido aparcando su minicrisis. Pero los triples condenaban a los zamoranos. Cuevas y Lapornik firmaron el 63-49 con tres triples seguidos. Nuevo tiempo muerto pedido por el entrenador zamorano que veía como se le escapaba el partido. Su equipo no estaba siendo constante y eso le condenaba ante un rival superior. Al final, 65-51.

Restaban diez minutos todavía, pero el duelo regional parecía bendecido. No brillaba el San Pablo de Burgos, pero los de Bruno Savignani estaban sacando el partido sin demasiadas dificultades. El último cuarto empezó con un gran mate de Goloman tras una enorme asistencia del argentino Corbalán. Se gustaban los azulados (70-55). El base manresano Toni Naspler estaba haciendo un buen partido en la dirección del equipo, pero no era suficiente. Con 71-57, Savignani detuvo el partido. No le estaba gustando lo que estaba viendo el entrenador brasileño. Mejoró su equipo (75-59). Entonces fue el turno de Saulo Hernández, que pidió un tiempo muerto. Su equipo todavía no estaba vencido, aunque tenía muy cuesta arriba el duelo. Restaban poco más de cinco minutos para el final. Con 79-66 y a tres minutos de la conclusión, el enfrentamiento ya estaba sentenciado. Y más con un triple del esloveno Lapornik (82-66). A la conclusión, 89-73, con una última canasta de Goloman.