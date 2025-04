Recoletas se convierte en juez del liderato

El Recoletas Zamora se ha convertido en el juez de la Liga ya que de su actuación esta tarde ante el Leganés depende la lucha por el primer puesto de la clasificación que da derecho al ascenso automático.

Las zamoranas ya no tienen opciones para luchar por esa plaza privilegiada pero sí necesitan asegurar un puesto que les permita disponer del factor cancha en el play off y también intentarán en las cuatro jornadas que faltan alcanzar un nivel de juego suficientemente competitivo para luchar por alcanzar la final four y posteriormente por el ascenso.

Leganés recibirá a este rival que tiene capacidad para ganarle a cualquiera este año -aunque también para perder en cualquier momento- con la presión añadida de que puede verse alcanzado o incluso superado por Estepona en el plazo de una semana ya que el equipo malagueño se encuentra en un gran estado de forma para afrontar hoy mismo el partido contra el Barça en tierras catalanas frente a un rival que necesita certificar lo antes posible la permanencia y el próximo martes jugará el aplazado frente a un Alter Enersun Al-Qázeres que parece encontrarse hoy por hoy muy lejos en cuanto a nivel de juego.

El de esta tarde será un partido al máximo nivel de esta Liga Challenge frente a dos rivales que se conocen muy bien ya que cuenta con plantillas muy rodadas en las primeras categorías del baloncesto español. Leganés cuenta con un conjunto integrado en su mayoría por jugadoras madrileñas a las que se ha sumado varios refuerzos de primer nivel como son la pívot Amineta Sangare o la escolta Irene Lahuerta que llegó procedente de Zamora al equipo que dirige Javier Fort.

El equipo zamorano tiene a alguna que otra jugadora "tocada" aunque tan sólo se espera tener que prescindir de Adri Knecevic en un encuentro ante el que Ricardo Vasconcelos cree que "mis jugadoras están más motivadas que nunca, saben a lo que estamos jugando, entienden en qué momento nos encontramos y creo que motivación o ganas, no faltan. Estamos entrenando bien, buscando aclarar nuestras ideas para saber cómo vas a afrontar un play off que se presenta más equilibrado que nunca porque nadie está cómodo con nadie".

Vasconcelos cree que, en el trabajo de preparar esa fase de ascenso, "el partido es siempre el exámen final, pero las clases van bastante bien. La gente tiene ganas de llegar a ese momento bien y los entrenamientos van siendo mejor cada día. Nosotros ya no dependemos de esta victoria si no es para nuestros propios sentimientos, para nuestras sensaciones, para enjuiciar nuestro trabajo: si perdemos de un punto, no querrá decir necesariamente que se hayan hecho mal las cosas. Se trata de jugar de igual a igual contra estos rivales difíciles para convencernos que tenemos capacidad para afrontar el play off y llegar al objetivo de ascender".

El entrenador de Oporto asegura que Leganés va el primero porque "se equivoca menos, no es que tenga una jugadora indispensable, no es solo que tenga una plantilla larga con mucha experiencia y esa experiencia hace que se equivoquen menos, que tengan pocos momentos malos" y ante eso, Vasconcelos cree que "tienes que equivocarte tú también muy poco o las obligas a ellas a equivocarse más y eso se consigue con la defensa para conseguir que lo que es fluido sea difícil de concretizar. No podemos tener altibajos porque ellas nos pasarán una factura muy alta", explicó. n