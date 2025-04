Kike Márquez, jugador del Zamora CF: "Es hora de conformarse o ser ambiciosos e intentar hacer historia"

Kike Márquez, jugador del Zamora CF, pasó este viernes por rueda de prensa en el Ruta de la Plata para asegurar que los rojiblancos deben ser "un martillo pilón", igual de constante, en su trabajo de cara al final de la temporada. Una regularidad que espera se muestre en Ourense, donde la plantilla quiere mantener su buena dinámica y él quiere contribuir tras dejar atrás su última lesión y contar con minutos de juego ante Unionistas de Salamanca CF.

De vuelta al césped y con la máxima ilusión

"Me encuentro bien, la verdad. Estoy contento", aseguraba Márquez sobre su vuelta a los terrenos de juego el pasado domingo. "Al final, sigo teniendo la ilusión de un niño de diez años, por así decirlo, y no llevo demasiado bien el estar fuera de la convocatoria; el no estar disponible para el entrenador, el no poder ayudar a los compañeros... no es para mí", comentaba, para continuar afirmando: "el otro día tuve la oportunidad de jugar unos minutos y poder ayudar al equipo. Y, la verdad, estoy contento con la victoria que conseguimos porque es un triunfo muy importante para nosotros, para dar un paso más hacia delante en busca de ese objetivo que teníamos marcado al principio de liga". Además, el futbolista aseguró que "durante la semana, prácticamente he entrenado con normalidad con el grupo, cogiendo sensaciones para ponerme al cien por cien de nuevo" y podría ser de la partida si Sabas así lo quiere.

Precisamente, así ocurrió el pasado domingo, cuando el técnico señaló que Márquez le pidió entrar al terreno de juego y este accedió. Un riesgo que tuvo su recompensa y que el andaluz corrió con gusto. "Nunca hay un buen momento para estar fuera del equipo, para lesionarte; y menos ahora en la situación que nos encontramos. Además, yo soy de los que siempre quiere estar ahí, disponible para el míster, y si bien en este caso era una situación delicada, quería aportar", relató, añadiendo: "el riesgo existía, lógicamente, y él (Juan Sabas) necesitaba una señal por mi parte y la tuvo". Una situación fruto de la buena relación entre ambos: "Simplemente, con la mirada él sabe perfectamente lo que yo puedo pensar. Me conoce de sobra y, bueno, me dio la oportunidad el domingo y salió bien".

La recta final de liga: conformarse o ser ambicioso

El futbolista puso después sus ojos en el presente del Zamora CF y su entrada en el tramo final de la temporada, el más bonito y en el que se pelea por cerrar objetivos. Un desenlace que los rojiblancos se han ganado que llegue cargado de ilusiones. "Prácticamente, aunque no está hecho oficialmente todavía, tenemos el objetivo (la permanencia) ahí, está a un paso, por así decirlo. Ahora, está la parte de conformarte con eso o, simplemente, ser ambicioso. Yo, en el plano personal, soy ambicioso", expuso Márquez. "Por mi parte, transmitiría al grupo que siempre, en esta vida, hay que ser ambicioso. Tenemos una oportunidad de hacer historia en un club humilde como es el Zamora CF y eso no sucede todos los días", razonó, apostillando: "en el plano personal de cada uno, creo que un objetivo como el play-off no siempre está al alcance. En el plano futbolístico, de la gente joven y de cara al futuro, eso queda ahí".

Kike Márquez celebra un gol en el Ruta de la Plata. / Miguel Ángel Lorenzo

El Zamora CF está, por primera vez, en puestos de play-off en Primera RFEF. Un sueño que rozó con los dedos el equipo dos veces antes y que, según Márquez, se ha cumplido "a base de trabajo". "Hemos tenido varias oportunidades durante el año, pero creo que ha llegado en el momento oportuno; las cosas llegan cuando tienen que llegar. El pasado domingo tuvimos la oportunidad y la aprovechamos, y si bien es cierto que tenemos a lo mejor jugadores inexpertos por juventud y que, durante la primera parte, quizá nos pudo el ambiente, el equipo en la segunda parte dio otra cara, transmitió que quería ir a por el partido. Con las ideas claras, con ganas, y eso se reflejó en el marcador", recordó, para continuar afirmando: "los sueños se cumplen a base de trabajo, no vienen y ya está. El equipo hizo las cosas bien; está haciendo las cosas bastante bien y, en el día a día, se está trabajando a un nivel muy alto, un nivel en el que cualquier jugador puede estar ahora mismo en el once. Y esa es la clave". "El sueño del play-off debe estar en la calle, nosotros solamente tenemos que ser ambiciosos, domingo tras domingo, conseguir cada jornada los tres puntos", subrayó, sentenciando: "a partir de ahí, los lunes, si ganamos, podemos mirar hacia dónde vamos. Mirar más allá sería equivocarnos, en mi opinión".

Un "martillo pilón" también ante el Ourense CF

Márquez, además, también tuvo un momento para señalar que esa alegría rojiblanca del público no debe apoderarse del equipo. Y así lo hizo constar al indicar que el Zamora CF está "preparado" para defender su puesto de play-off frente al Ourense CF, pero que "a euforia no debe permear en el grupo. "El equipo está preparado, pero como he dicho antes, esa ilusión, la euforia... eso debe estar fuera. Dentro del vestuario tengamos los pies en el suelo. Tenemos que ser ambiciosos, por supuesto, pero que después de una victoria como la del otro día, con la euforia que transmite ese ambiente y nuestra afición, el exterior no nos haga confundirnos y no haga que nos relajemos. Tenemos que seguir siendo un martillo pilón y, a partir de ahí, conseguir los tres puntos", razonó, siendo consciente el futbolista que no será fácil frente a los gallegos: "Es un rival fuerte, los números están ahí. Lógicamente, igual que a otros, le costó entrar en la categoría, tuvo cambio de entrenador... pero el tiempo ha demostrado que es un equipo que compite bastante bien, que tiene sus armas y creo que es un equipo que, con esas armas, nos pondrá las cosas bastante difíciles". Eso sí, también aseguró que "el Zamora este año ha competido en todos los partidos y la intención es, una vez más, ir a sacar los tres puntos", porque tanto para Márquez como para sus compañeros, en palabras del andaluz. "Es hora de conformarse con un objetivo cumplido o hacer historia; ser ambicioso e ir a por más".