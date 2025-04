Eugenio Cabezas: "Ya no podemos ceder más puntos"

Tanto el entrendor del BM Zamora Caja Rural, Félix Mojón, como el jugador zamorano Eugenio Cabezas se mostraron ayer convencidos que las dos derrotas encajadas en las dos últimas jornadas por los pistacho están ya olvidadas y el equipo está dispuesto a hacer propósito de la enmienda y a retomar la senda del triunfo que le permita llegar lo más fuerte posible a la fase de ascenso que nadie duda que alcanzarán finalmente.

Eugenio Cabezas explicó en rueda de prensa que la de Oviedo "ha sido una derrota inesperada porque comenzamos el partido queriendo ganar aunque al final el resultado se torció y ya no nos queda otra que ir a ganar los tres partidos que nos quedan, sin posibilidad de que haya ningún tipo de error". El joven canterano no cree que el BMZ acuse la presión que supone esa supuesta obligación de ascender porque "todos estamos con muchas ganas y yo no diría que acusamos la presión como tal. Al final, un exceso de ganas le puede dar la vuelta a las cosas, pero seguimos igual, apretando todos los días en los entrenamientos y esperando a lo que queda, que es lo mejor".

Tampoco cree Cabezas que estas dos facturas les sigan pasando factura porque "nos servirán para dar ese empujón de pensar que ya no podemos ceder más puntos y hay que ir sí o sí, a por todas". Volviendo al partido contra el Unión Financiera, explicó que "nos costó un poco más al principio y si hubiéramos entrado en el partido un poco antes, quizás el resultado no habría sido el que fue. Nos costó un poco pero al final sí que nos adaptamos y está claro que tenemos que mejorar ese inicio para poder machacar desde el principio".

No cree tampoco Eugenio Cabezas que al equipo le pese ya demasiado la carga de trabajo físico y mental de una temporada larga: "Tenemos la intención clara que es ir a la fase de ascenso y estos últimos partidos deben de ser los que nos den esa clasificación. Nos quedan muchas ganas todavía para esta recta final ya que nos viene lo mejor de la temporada", insistió.

Por otra parte, el canterano zamorano cree que el trabajo para volver al nivel anterior debe pasar "por nosotros mismos más que por pensar en el rival, porque somos los que jugamos. Hay que pulir los pequeños errores que pudo haber y jugar sin fallo desde el minuto 1". A título personal se muestra contento con su rendimiento esta temporada porque "poco a poco consigo más minutos, y con el equipo también. En las buenas somos muy buen grupo, pero en las malas también sabemos apoyarnos como debe ser para ir hacia adelante". Y no por ser un jugador de la casa tiene por qué sufrir más estos reveses porque "es una mala noticia para todos pero tampoco es algo decisivo, es una derrota, nunca te gusta perder, pero hay que pensar ya en ganar el siguiente partido contra Camargo".

En esta misma línea se manifestó el entrenador Félix Mojón y negó que el equipo esté acusando un exceso de responsabilidad porque "tiene que estar preparado para estas situaciones, si nos pesa la responsabilidad, mal vamos para jugar una fase. Es un problema más de confianza más que otra cosa: no nos sale bien el partido de Gijón y nos deja un poso de desconfianza. Pero no estamos trabajando mal entre semana, la pasada fue buena, trabajamos bien pero llega un momento de dudas, pero estamos preparados para asumir la responsabilidad".