Zaid Hearst, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Nuesta presión es jugar al nivel que podemos jugar"

Zaid Hearst, jugador del Caja Rural CB Zamora, aseguró este jueves en rueda de prensa que tanto él como sus compañeros tienen la única presión de "jugar bien" este fin de semana frente al líder, San Pablo Burgos. El resto, los números para la permanencia o la clasificación, quedarán al margen para intentar hacer valer que en Primera FEB, "todos pueden ganar a todos".

Hearst no dudó en afirmar que la victoria frente al Súper Agropal Palencia ha sentado bien al vestuario azulón. "Es bueno haber logrado la victoria. Más allá de cortar la racha, por todo el duro trabajo que hemos hecho en los entrenamientos. Es satisfactorio ver que tiene recompensa y te impulsa para volver a pista", comentó el jugador, afirmando que esa alegría se deja notar en pista: "el equipo está entrenando muy fuerte y centrado en hacer las cosas bien". Un empeño que intentarán se note ante San Pablo Burgos pues "en esta liga, cualquiera puede ganar a cualquiera".

"Somos muy conscientes del nivel que tienen, pero nos sentimos como si pudiéramos derrotar a cualquiera en esta liga", indicó Hearst, apuntando a "tener confianza en el juego propio y estar enfocados" como posibles claves para tumbar al líder, detallando: "tenemos que seguir el plan de partido y ser serios durante 40 minutos".

En cuanto a la presión que sentirán los burgaleses por retener su primer puesto y si eso puede beneficiar al Caja Rural CB Zamora, el jugador fue claro: "cada equipo tiene su propia presión". "Puede ayudarnos, pero no creo que sea determinante. Lo importante es preocuparse por nosotros mismos. Cada equipo tiene su propia presión. Nuestra presión debe ser nuestro estilo de juego, hacerlo bien. Eso es todo, no debemos preocuparnos por nada más", comentó, afirmando que ha sido así desde principio de temporada y que el equipo cuenta con la ventaja de "estar en un lugar que nadie esperaba" en la clasificación para centrarse únicamente en lo que pase sobre la pista. Una realidad que también evita que se pueda cuantificar la presión zamorana en términos de victorias o del tipo de objetivo al que se aspira en este final de temporada: "Todo se verá al final, pero nuestra presión debe ser intentar jugar como podemos jugar. No nos preocupamos por nada más".