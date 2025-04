El CB Zamora, de visita al domicilio del primer clasificado

Cuando están llegando los momentos decisivos para el final de la temporada, los dos primeros equipos zamoranos de baloncesto han coincidido este fin de semana en sus visitas a los líderes de sus liga, dos equipos temibles y, tal vez por eso, CB Zamora Caja Rural y Recoletas Zamarat tienen mucho que ganar y más bien poco que perder.

El equipo de Primera FEB tiene prácticamente saldado el objetivo de la permanencia y todo lo que sea puntuar a partir de ahora deberá sumarse al nuevo objetivo de alcanzar la fase de ascenso, mientras que las chicas de Liga Challenge tienen ya asegurado el play off y ahora se centran en asegurar el factor cancha a su favor para luchar un año más por jugar la "final four" que podría incluso disputarse en Zamora.

Nadie duda de que el Silbo San Pablo Burgos ha sido hasta el momento el mejor equipo de la Liga, algo que queda reflejado en la clasificación general del grupo en la que figura desde la quinta jornada cuando se quedó como el único equipo sin derrotas. Desde entonces la marcha del conjunto burgalés que dirige el brasileño Bruno Savignani, que además es asistente de Aleksandar Petrović en el cuerpo técnico de la Selección de Brasil, ha sido casi impecable pues si bien es cierto que ha cedido tan sólo dos derrotas, por un punto (90-89) ante el Betis que dirigió Savignani en la pasada campaña, y en Alicante por solo dos puntos (90-88).

Pensar en una posible victoria del CB Zamora Caja Rural en el multiusos de El Coliseum que suele albergar más de cinco mil aficionados en cada partido, no deja de ser un imposible, aunque conviene recordar que en el Ángel Nieto, la ventaja del San Pablo no pasó de seis puntos (73-79), un resultado que abre un resquicio a la esperanza. Pase lo que pase, el San Pablo es un enemigo temible como lo demuestra que ha ganado nueve de los 27 partidos jugados por más de 20 puntos de ventaja y en cuatro de ellos ha alcanzado los 100 puntos anotados. Además ha dejado en menos de 70 puntos a nueve de sus rivales y tan sólo ha pasado ciertos apuros en siete encuentros en los que no ha podido ganar por más de 10 puntos.

Comparar estas estadísticas con las del CB Zamora no tiene ningún sentido porque hay que partir que los de Saulo Hernández sólo han ganado 11 encuentros hasta el momento que podrían ser suficientes para certificar la permanencia aunque a nadie se le escapa que el conjunto blanquiazul tiene capacidad y conseguirá ganar más encuentros hasta el final de la Liga Regular que está todavía a siete jornadas.

El CB Zamora ha ido poco a poco completando una plantilla muy equilibrada que tiene capacidad para ganar desde el juego interior, como ocurrió el pasado domingo contra Palencia, o aprovechando los recursos de sus hombres exteriores, pero es un roster que resiste una escasa comparación con la que formó el San Pablo al comienzo de la temporada y que mantiene desde entonces, liderada por el argentino Gonzalo Corbalán que cumple su cuarto año en el club y aporta, además de los intangibles de un gran director de juego, 13 puntos de anotación y 3,6 rebotes que le han situado entre los siete jugadores más valorados de la Liga y el tercero que más recuperaciones consigue. Además destaca en el equipo burgalés Daniel Díez que desde el puesto de ala pívot aporta más de once puntos al equipo y captura 5,7 rebotes que le han colocado entre los diez mejores reboteadores defensivos.

Pero resulta muy difícil establecer distancias entre estos dos líderes y el resto del equipo con hombres como el pívot armenio Lucas Fisher (10 p./ 5,4 r.), el base islandés Jon Gudmundsson y gran asistentes y recuperador; el ala norteamericano Joseph Cremo, o el combo Didac Cuevas que cambió Tizona, donde había jugado durante los últimos tres años, por San Pablo para aportar su valioso juego para el grupo. Y ni siquiera los últimos de la lista pueden calificarse como mediocres porque San Pablo cuenta también con el pívot húngaro Gyorgy Coloman que le aporta 9 untos y 3 rebotes de media, y el exterior norteamericano Lance Jones, uno de los jugadores que más faltas reciben en la Liga.

Podría pensarse que Bruno Savignani ha diseñado un equipo fortísimo especialmente dentro de la pintura, pero hay un dato que aterroriza sobre su capacidad exterior y es que Díez, Gudmundsson y Cremo están entre los veinte mejores triplistas de la Liga y eso es una enorme garantía.

Frente a este impresionante grupo deportivo, el CB Zamora tendrá que presentar la alegría de su juego y la escasa presión con que cuenta ya, una vez firmada la victoria contra Palencia, al tiempo que seguirá esperando que algunos jugadores que han pasado por momentos de crisis lleguen al final de la temporada en plenitud de condiciones. Porque hay datos que permiten confiar en este grupo humano con es la entrada esta misma semana del base JP Powell en el cinco ideal de la jornada gracias a sus 25 créditos de valoración logrados ante Palencia con 24 puntos (4/8 T3), 3 rebotes, 3 asistencias y 6 faltas recibidas.

El quinteto ideal de la jornada lo completaron el ‘habitual’ Mark Hugues (Real Betis); el lituano del HLA Alicante, Mindaugas Kacinas; el interior del UEMC Real Valladolid Shemar Wilson, y Dejan Kravic (Movistar Estudiantes) 34 val. n