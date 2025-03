Luis Guil denuncia el 47-9 en tiros libres recibido por el Agropal Palencia

El entrenador del Agropal Palencia, Luis Guil, destapó tras el partido contra el CBZ la caja de los truenos en contra de la actuación arbitral destacando los 38 tiros libres lanzados por los zamoranos por sólo 5 su equipo: "Ya les he dicho a mis jugadores que hemos hecho cosas mal que nos han costado el partido, pero yo no sé si existe en la historia de la FEB un partido de 47 a 9 en tiros libres, punto a punto, y así es imposible correr, es imposible coger ritmo, es imposible jugar al baloncesto".

Y no dudó en exigir al trío arbitral, "que me digan si en alguna situación en la historia de la Federación Española ha habido un partido de 47-9 y además totalmente igualado que se ha jugado a quien gana en el último minuto". Pero además, Guil aseguró que no es la primera vez que le ocurre esta circunstancia: "Con el mismo árbitro ya van tres veces con una diferencia de más de 25 tiros libres en cada partido. Esto es una falta de respeto hacia mi, para empezar, y hacia mi equipo, para continuar. En mi vida he visto 47 tiros libres y no estoy, ni criticando, ni enjuiciando, estoy dando un dato objetivo que es indiscutible porque lo pone la estadística". Y pidió que "alguien me lo explique, si es el mejor equipo de la Liga que nunca hace una falta, no se equivoca nunca... Ojalá me de el Comité de Árbitros una explicación por esta diferencia de criterio, la estoy esperando".

Luis Guil denunció además las faltas recibidas en los contactos por sus jugadores, camisetas agarradas, dónde están esas faltas. Yo también quiero tirar tiros libres", y el veterano técnico palentino recalcó que sus denuncias son independientes "de los errores nuestros, porque no es solamente el error arbitral, pero aquí echas la pataleta y te da lo mismo. En lo único que tiene consecuencias es en Palencia, que ha perdido el partido y al día siguiente no pasa nada. Pero cada vez que ocurra con el mismo árbitro, lo voy a denunciar porque es inadmisible y si no, que alguien me lo explique".

Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora, tenía una visión distinta de los hechos y señaló, con total respeto a las declaraciones de Luis Guil, que "a Luis le respeto un montón, que tiene mucha más trayectoria que yo, que está en la Selección Española y entiendo que, si lo piens, es porque lo ve así. Pero nosotros estamos consiguiendo en las últimas jornadas ser más verticales y hemos pasado de ser uno de los equipos que menos tiros libres y menos faltas recibía de la Liga, a ser uno de los que más en las últimas jornadas. Palencia, en la clasificación de faltas cometidas está muy arriba y es fantástico porque ellos juegan a no dejar ninguna canasta fácil, prefieren mandar al rival a la línea de tiros libres cuando tiene una opción de canasta y eso se traduce en que luego tú tienes muchos más tiros libres. Es como si yo me quejo de que tendo un tío de 2.24 y no lo puedo sacar al medio del campo a defender. Nosotros hemos ganado porque hemos hecho un partido superserio a todos los niveles. Mis jugadores hoy mis jugadores han estado al nivel de la categoría en los 40 minutos". n