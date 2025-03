Ancelotti: "Es casi imposible tener motivados a los jugadores siempre"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa antes del encuentro de vuelta de las semifinales de Copa que jugará este martes en el Santiago Bernabéu (21:00) con la Real Sociedad. El italiano, que llegó con la ventaja de la ida (0-2), se mostró confiado: "Estamos bien. La plantilla está animada, motivada y en buena forma. Hemos recuperado a los últimos jugadores tras el parón y estamos ante la oportunidad de jugar otra final, lo que nos encantaría. La Copa nos ha salido bien en los últimos años".

El técnico, que afronta su partido 50 de la temporada, analizó cómo ha cambiado el calendario y el fútbol en su carrera como entrenador: "Es otro deporte, otro fútbol. No solo por el desgaste, también en el sentido de las lesiones. Tenemos que manejar todo esto con la esperanza de que un día tendremos más tiempo para recuperar jugadores y preparar los partidos. Esta temporada está siendo muy exigente, pero la hemos manejado bien teniendo en cuenta las lesiones más graves que hemos tenido. No es tan importante tener un día más o menos de descanso, lo importante es tener lo mínimo, que son tres días".

Sobre las comparaciones que se han establecido entre Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, tras el igualar el francés los registros del portugués en su primera temporada, no quiso tomar partido: "Es difícil comparar jugadores distintos. Ojalá Kylian sea capaz de lograr lo que Cristiano en el Real Madrid. Tiene la posibilidad y eso significa que va a ser una leyenda del club como lo es Cristiano". También habló sobre Endrick, que no está teniendo muchos minutos, pero está brillando en la Copa: "Creo que él no está preocupado, está trabajando muy bien y estoy encantando con él. Le he dado minutos cuando he podido y siempre los ha aprovechado. Le veo contento. Mañana puede tener opciones porque en la Copa lo ha hecho muy bien. Más allá de la competencia no le falta nada porque lo de Endrick es un problema de competencia con jugadores de una calidad extrema. La historia del club dice que jugadores que hoy son estrellas han chupado banquillo antes".

Real Madrid o Barcelona

Preguntado por si le gusta más cómo juega el Barcelona, Ancelotti realizó la siguiente reflexión: "En el fútbol cada uno tiene su opinión y lo que le gusta. Sobre la posesión, la defensa, la presión alta, el bloque bajo, el balón largo, la pelea del segundo balón... En el fútbol hay muchas facetas y cada uno puede opinar lo que más le gusta. ¿El Barcelona? Juega un fútbol muy bonito con intensidad. El del Real Madrid es otro, con mucha calidad. Me gusta mucho el del Madrid, pero también me gusta el del Barcelona. Son facetas distintas. Es difícil comparar el estilo de juego de los dos equipos porque depende de los jugadores que tiene y eso hace que sea casi imposible compararlos. A mí me encanta cómo juega el Real Madrid desde hace tres años, pero podemos mejorar. Cambian los jugadores y por eso es imposible mantener un estilo y una identidad definida durante muchos años. Y quien intenta mantener siempre la misma identidad, falla".

Ancelotti se mostró muy ilusionado por la posibilidad de llegar a la final: "Me motiva estar muy cerca de una final. A mí, a los jugadores, al club... Es un logro jugar una final de cualquier competición y estamos muy cerca. Tendremos el apoyo de nuestra afición y eso nos motiva más". Respecto al rendimiento del equipo, afirmó que "los partidos son más competidos al final de la temporada. Hemos sido muy efectivos adelante y menos sólidos atrás. Es el rasgo del equipo este año. Hemos tenido lesiones importantes atrás y por eso hemos perdido solidez". También comentó la dosificación de los jugadores de su plantilla: "Hablo mucho con los jugadores para tenerlos motivados y concentrados, pero esto es imposible. Intentamos hacerlo, pero el calendario desgasta mucho. Hemos tenido partidos en los que se ha visto al equipo más focalizado y en otros menos. Pero también es una característica de los jugadores a nivel mental".

Carletto no quiso despejar la duda sobre quién jugará la final de Copa en caso de llegar, ya que Lunin está jugando todos los partidos, afirmó "entender que el Leganés se puede quejar de una situación gris, como nosotros también podemos", y tuvo palabras para Enzo Alves, el hijo de Marcelo, que debutó con el juvenil: "Lo he visto muy bien. Ha jugado poco y ha marcado la diferencia. Tengo un recuerdo bonito en la final de 2014 y he hecho fotos con los hijos de Marcelo y Xabi Alonso. Tiene futuro. Es un delantero muy listo, muy joven y lo está haciendo muy bien. Todo el club tiene mucha ilusión con él. Si llega al nivel del padre, ¡bingo!".