PREVIA | Zamora CF - Unionistas: Comunidad de vecinos

El Zamora CF vivirá esta tarde (17.30 horas) uno de los grandes momentos de la temporada, el derbi contra Unionistas en el que ambos vecinos se juegan mucho y especialmente sus opciones a mirar hacia el play off de ascenso, un objetivo que supondría un éxito rotundo de la temporada, especialmente para los rojiblancos que darán por bueno el premio de la permanencia al final de la Liga.

Será un derbi en el que el factor cancha quedará difuminado en parte por los más de 2.000 seguidores charros que viajarán hoy a Zamora para asistir en directo al duelo que enfrentará al séptimo y noveno clasificados que tan sólo están separados por un punto en la clasificación. Dos rivales con similar capacidad goleadora pero una clara ventaja zamorana en el plano defensivo que le sitúa como segundo menos goleado de este Grupo 1.

Está servido pues un partido con la emoción asegurada ya que el Zamora está a solo tres puntos de los puestos de play off y su rival, a uno más. Juan Sabas, entrenador del Zamora ha destacado que Unionistas es el mejor equipo como local, "lo dicen los números" pero también uno de los peores como visitante ya que no ha conseguido ganar todavía ningún partido lejos del Reina Sofía: "Pero las estadísticas en el deporte están para romperlas y superarlas. Alguna vez tiene que ganar fuera Unionistas y eso nos pone más alerta todavía para intentar hacer nosotros las cosas bien. Vamos a llegar con los deberes hechos, bien estudiado el examen y aunque luego el profesor te ponga un examen que no esperabas pero si vas bien preparado al partido, tienes muchas posibilidades de ganar. Luego el riva juega, porque tiene muy buenos futbolistas, argumentos para hacerte daño y nosotros tenemos que intentar contrarrestarlos y hacer las cosas muy bien para ganar el partido".

Daniel Llácer, técnico salmantino, asegura que su equipo tendrá que hacer este domingo "un gran partido" para ganar en el Ruta de la Plata que contará con 2180 seguidores que retiraron sus entradas a través del club charro: "Se dan todos los alicientes para conseguir esa primera victoria fuera de casa, tenemos clarísimo lo que hacer y con el apoyo de la marea de unionistas que nos van a acompañar, será todo mucho más sencillo", explicó el entrenador en la previa de este encuentro que provocará el mayor movimiento de aficionados de la jornada en todo el fútbol español.

Llácer explicó que "ellos juegan en casa y tendrán que ser más protagonistas con el balón y se dará un gran partido", al tiempo que calificó como "algo especial" el ambiente que promete la afición charra en el Ruta: "La afición y este club, en once años, no ha dejado de sorprender. Yo llevo aquí apenas dos años y lo que vivo en el día a día es indescriptible con esta afición. Entiendo su ilusión aunque fuera de casa está pasando lo que está pasando".

Y respecto a las opciones del club charro de alcanzar la fase de ascenso, Daniel Llácer aseguró que "solo nos centramos en el partido del Zamora, pero cada semana pasa una historia y no sabes si el lunes vas a estar a tres puntos del play off o a cinco del descenso, o si los de abajo ganan todos, como pasó en la última jornada, si pinchan los equipos de arriba, y puede pasar cualquier cosa. Tenemos que centrarnos en hacer el mejor partido posible en Zamora y en lo que podemos controlar". Y terminó añadiendo que "vamos a tener que controlar y saber sufrir en algunos momentos del partido, por los grandes jugadores que tiene el Zamora y tendremos también que someterlos a ellos".

El Unionistas no podrá disponer este domingo en Zamora de Imanol, que sufrió una lesión el miércoles, y Gorka, que estará ausente por sanción. En el Zamora, por el momento, y pese a que está ya en la recta final de su recuperación, seguirá siendo baja Kike Márquez.

El Zamora CF ha superado un mes muy exigente en cuanto al calendario que ahora se dulcificará, teóricamente, hasta el final de la Liga, "la situación no era bonita, pero el equipo ha ofrecido un nivel increible, los chicos han estado por encima de lo que se les exigía, hay que ser humilde y el futuro pasa por una victoria o, al menos, no perder contra Unionistas porque si no, nos pondremos nerviosos", explicó Juan Sabas. n