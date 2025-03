Juan Sabas invita a todo el Zamora CF; equipo y afición, a "ilusionarse"

Juan Sabas lo tiene claro: "hay que disfrutar". Quedan ocho partidos y el técnico ve al Zamora CF con el objetivo de la temporada en la mano y la posibilidad de soñar. Por ello, ayer aprovechó e invitó a todo rojiblanco a "ilusionarse", asegurando que por él no va a quedar.

"Hoy hemos vivido una fiesta increíble con más de 7.000 espectadores cuando, habitualmente, vienen siempre cerca de 2.000. Lo que espero es que todos hayan disfrutado y se vayan contentos con el derroche de entrega que hace este equipo", comentó el madrileño para afirmar que "el objetivo que se marcó a principio de temporada está prácticamente solventado y lo que hay que hacer ahora es disfrutar del fútbol. Intentar que no se quede en el camino el poder ilusionar a la gente. Ilusionarnos nosotros y a la afición, que se merece un equipo que se entrega como lo hace este grupo".

En cuanto al choque, Sabas no quiso entrar a catalogar como justa o injusta la victoria. "En muchas ocasiones, nosotros hemos merecido empatar o ganar partidos y no lo hemos logrado, como en Salamanca. Hoy Unionistas de Salamanca puede que piense que Fermín ha sido el mejor del encuentro y puedo entender su sensación, pero yo me quedo con todo el equipo. Me quedo con el triunfo de todos", comentó, detallando que en el descanso se dirigió a los jugadores para "pedirles mirar hacia arriba". "En la primera mitad salimos un poco cagados, y creo que hay que olvidarse ya de lo que viene por detrás. Les dije que desarrollaran el máximo talento posible para soñar y creo firmemente en ello, en que se puede soñar", relató Sabas, admitiendo que si bien "Unionistas en la primera parte ha estado bien", el Zamora CF también "tuvo un par de acciones muy claras tras el descanso y antes de la expulsión para anotar como la que falló Nieto".

Por último, Sabas destacó que le hubiera gustado que Kike Márquez no participara en la recta final, pero admitió que su entrada fue decisiva. "No quería ponerle, pero estaba deseando salir y no paraba de insistir en ello. Es muy burro (ríe). No quería asumir ese riesgo pero ha entrado y ha puesto un centro maravilloso, volviendo a ser ese jugador que nos da muchísimo", explicó el técnico madrileño antes de declarar: "ahora, este equipo va a ir a por todas; y que nos quiten lo bailado. Por mí no va a ser, voy a poner la misma garra que tenía como jugador por intentar ilusionar a la afición.