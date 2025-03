Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Ahora, cada partido es una final"

Serio, consciente de haber encajado dos derrotas consecutivas por primera vez en la temporada, Félix Mojón admitía tras el 23-26 frente a Base Oviedo que al BM Caja Rural Zamora le había "dolido más que la derrota en Gijón" la sufrida ayer en el Ángel Nieto.

"Habíamos trabajado bien entre semana, queríamos resarcirnos, que no hubiese dos derrotas consecutivas y no ha sido así. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, queríamos afinar mucho de cara a portería y, desde el principio, su portero nos sacó del encuentro", comentaba el gallego, subrayando que "Juan Gamallo estuvo sensacional". Las paradas del meta visitante "frustraron" a los pistacho que "un poquito al límite" hicieron que el grupo tardara en meterse en faena. "A partir del 7-14 hemos mejorado"; comentaba Mojón, reconociendo: "hasta entonces, Base Oviedo fue mejor".

El poso del partido fue que, cuando se lo creyó, el cuadro de pistacho sí fue capaz de pelear de tú a tú y así lo apuntó el entrenador. "Un poco sí. Es difícil jugar contra Base Oviedo porque es un equipo distinto, profundo, con una 6-0 que casi se convierte en una 3-3 y que te plantea muchos interrogantes. Poco a poco vas dando con la tecla; es un ensayo y error, pero mientras no crees en lo que haces bien, no descubres lo que sale, no te metes en el partido y eso es lo que ha pasado", razonó Mojón, que admitió su preocupación tras encajar dos derrotas consecutivas, pues "dos partidos perdidos seguidos, en la fase te dejan fuera", y ese es el objetivo de los pistacho: llegar a la fase y no perder.

"Quedan cuatro partidos y, ahora, más que mirar al primer puesto hay que pensar en clasificarse cuanto antes para la fase. Eso nos permitiría trabajar de cara a ese escenario, que es muy diferente. Hay que recuperar anímicamente al equipo y reconocer que, tras ganar a Soria, esto ha sido un palo. Pero, ya está; ahora hay que picar piedra y seguir trabajando con la fórmula que nos ha resultado hasta ahora: esfuerzo y humildad. No hay otra", explicó, señalando que, a partir de ahora, "hay que plantearse cada partido como una final, pues hay que ganar".