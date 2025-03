Romero: "Las dos aficiones van a disfrutar del partido"

El andaluz Álvaro Romero compareció ayer en rueda de prensa y se mostró convencido de que este domingo "habrá un ambientazo en el Ruta de la Plata para el derbi entre el Zamora y Unionistas Salamanca, y esperamos estar a la altura del partido que plantea la posibilidad de quedar cerca del play off, de meterse arriba. Jugando en casa, deberíamos de sacarlo adelante y olvidarnos de mirar para abajo y afrontar el final de la Liga sin tener que sufrir". El jugador del Zamora CF salió al paso de algunos comentarios sobre las facilidades dadas por el Club al desplazamiento masivo de seguidore salmantinos, explicando que "si hay asientos libres..., es una afición que siempre viaja y eso hará que el partido tenga ese ambiente de partido grande y las dos aficiones lo van a disfrutar, sin ninguna duda".

El club charro ha realizado una gran movilización de sus seguidores y ayer anunció que serán unos 2.100 los que presenciarán el partido desde las gradas del Ruta de la Plata, lo que asegura más de media entrada este domingo en el Estadio Municipal.

Álvaro Romero guarda un muy grato recuerdo de su paso por Unionistas, donde jugó dos campañas: "en la primera lo jugué prácticamente todo pero en la segunda fue el año del Covid y se paró la liga. Pero lo guardo con mucho cariño y siempre tendré en mi a ese club y a esa afición".

Ahora se encuentra en Zamora intentando recobrar el nivel que poseía antes de sus últimas lesiones: "Voy de menos a más porque vengo de lo que vengo, de dos años prácticamente sin jugar por dos lesiones gordas. Tengo que seguir la progresión que me dijeron y cada vez me encuentro mejor y espero llegar al final de la Liga en las mejores condiciones".

Aunque sea de forma provisional, ha tenido que sustituir en el puesto de enganche a Márquez, que sigue recuperándose de su lesión, y se muestra dispuesto a ayudar al equipo en lo que sea necesario: "Yo he jugado en todas las posiciones de medio campo para arriba, pero la media punta es mi posición idónea porque parto siempre con liberdad, puedo ir al espacio, puedo moverme por todo el frente de ataque , y por eso no tengo problema para jugar donde sea necesario". A su juicio el Zamora llega muy bien al final de la temporada, "sabiendo perfectamente lo que tiene que hacer en cada tramo del partido. Hemos aprendido a madurar los partidos cuando vamos ganando y a no bajar los brazos como sucedió el otro día".

Por su parte, Juan Sabas, entrenador del Zamora CF recordó que "ha pasado tiempo desde que no se veía en la Liga un gran ambiente en el Ruta de la Plata, salvo en Copa del Rey o este año contra el Tenerife pero no llegó al que va a haber este domingo" y enumeró los diversos alicientes que se unen en este encuentro como "para no tener que motivar a los jugadores: cercanía del rival, cercanía en la clasificación, cercanía en alcanzar el objetivo que ambos se han marcado al comienzo de la temporada, y, con toda la humildad del mundo, la posibilidad de soñar siempre para que la gente que viene a apoyarnos se sienta orgullosa del esfuerzo que dedican los futbolistas durante la semana y en competición". Y respecto a la masiva afluencia de aficionados charros, Sabas recalzó que "lo que demandamos los deportistas es el apoyo social, de tu afición, de la ciudad, de todos los estamentos. Creo que va a ser un gran día, vendrán muchos aficionados del equipo rival y a nosotros no nos gusta que tenga tanto apoyo el contrario. Pero sales a jugar fuera y también tienen apoyo y hay que lidiar con todas las cosas. Es respetable el que opine que no deberían dejar tantas entradas pero no es un tema mío".

El técnico madrileño reconoció también que ganar a Unionistas servirá para mostrar "lo que podemos hacer hasta final de temporada, pero recordó que, cada vez que hemos intentado entrar en el grupo de cabeza nos han pintado la cara y nos han llevado a la realidad deportiva que planteamos desde el principio de la temporada que es mantener la categoría en una liga tan igualada y complicada, pero tampoco los equipos de arriba están teniendo la regularidad adecuada como para distanciarse mucho de los que estamos en mitad de la tabla. Y tampoco podemos olvidar que los equipos de abajo están ganando y eso te obliga a estar alerta porque, pierdes dos partidos seguidos, y te mete en problemas. Quedan nueve partidos que son muchos partidos, y lo mejor es no aventurarse a pensar lo que el futuro nos va a deparar. Hay que preparar el partido del domingo con la máxima intensidad y con la ilusión de que, si ganas, vas a hacer a mucha gente feliz, y si pierdes, pues nos levantaremos otra vez y a seguir trabajando duro".n