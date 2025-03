Recoletas Zamora - NBF Castelló: Trabajado triunfo naranja en el Ángel Nieto

El Recoletas Zamora sufrió, peleó y ganó ante el NBF Castelló en un encuentro que no logró dominar hasta el último cuarto, parcial en el que sentenció un duelo que acabó con 72-60 en el marcador.

No tardó más que unos segundos Sara Castro en romper el 0-0 inicial con dos tiros libres. Un primer golpe que devolvió a continuación NBF Castelló, como también respondió al siguiente acierto de Polleros.

Ese equilibrio de fuerzas se mantuvo durante varios minutos, ya que en ataque, Recoletas Zamora no estuvo acertado ante un rival muy atento bajo su aro del pase extra naranja y el control del rebote. Con todo, Bea Sánchez rompía la sequía de puntos que imperó tras el 6-5 y puso la primera renta seria en el luminoso. Tres puntos que se evaporaron antes de que Vasconcelos moviera el banquillo para dar refresco al equipo.

La rotación no impidió que, con un parcial de 0-4, las visitantes tomaron ventaja con el 10-11 a tres minutos de final de cuarto. Un aviso que Recoletas Zamora se tomó en serio, recuperando la posición de privilegio en el tanteo con una canasta de Zoe Hernández, autora de cinco tantos consecutivos (15-13, m. 9). Ese parcial y la primera canasta de Scott abrieron hueco en el marcador antes del final del primer cuarto, al que se llegó con 17-14.

Pese a su mal final, NBF Castelló no tiró la toalla y abrió el segundo periodo con la primera canasta. Scott y Castro reaccionaron con dos penetraciones a ese acierto y extendieron la renta de un Recoletas Zamora obligado a no bajar la guardia tras un triple y una canasta bajo aro de las visitantes, empeñadas a no perder la estela naranja como evidenciaba el 23-21 del minuto 13.

El Recoletas Zamora se afanaba, pero no rompía el partido. Castro firmaba un gran triple y las visitantes anotaban desde el perímetro a continuación para superar el cuarto de hora con solo dos puntos de ventaja. Una distancia que, desde el exterior, las alicantinas liquidaron con un triple que dio inicio a un parcial de 0-5. Un mal momento local que forzó a Vasconcelos a pedir tiempo muerto (26-29, m. 16).

Scott rompió la mala dinámica, pero un nuevo y espectacular triple mantuvo a las visitantes al frente, con el equipo zamorano siendo incapaz de enlazar buenas jugadas para dar la vuelta al tanteo antes del descanso, al que se llegó con un ajustado 33-34 tras una postrera reacción local desde los tiros libres.

Segunda mitad

No arrancó el tercer cuarto de forma positiva para el Recoletas Zamora. Una canasta con tiro adicional visitante obligaba a las locales a mejorar sus prestaciones en pista. Y, si bien en ataque Scott y Castro hicieron daño, bajo su canasta el equipo de Vasconcelos se mostró muy flojo; una debilidad que mantuvo al equipo naranja cuatro puntos abajo hasta mediado el periodo (39-43).

Por fortuna, el nivel de acierto mostrado por las visitantes no se mantendría en los siguientes minutos y las zamoranas fueron capaces de ajustar líneas para, con un parcial de 6-0 generado por acciones meritorias de Polleros y Bratka, situarse por delante nuevamente (45-43, m.28). Una posición que afianzó gracias a sus pívots, que con otros cuatro tantos dieron al equipo de Vasconcelos un "colchón" de seis tantos. Un respiro que se quedó en cuatro puntos antes periodo decisivo (50-46).

Obligadas a no distraerse, las jugadoras del Recoletas Zamora iniciaron el último cuarto con Sara Castro anotando y un triple de Bratka. Las naranjas se afianzaban y, con tres buenas canastas de Soeiro, Polleros y Martín, ponían a su rival contra las cuerdas a seis minutos del final alcanzando por primera vez una diferencia de dos dígitos (61-51).

Un triple a la vuelta del tiempo muerto visitante sentenció el envite, aunque quedaban cinco minutos por disputarse. Y si bien NBF Castelló siguió luchando, no tuvo opción alguna. Menos cuando Zoe Hernández clavó un triple que elevó nuevamente la diferencia, esta vez a 12 puntos, con apenas dos minutos de trámite por delante. Un tiempo que se agotó con 72-60 en el marcador.