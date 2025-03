El BM Caja Rural Zamora clama venganza ante Unión Financiera Oviedo

Tras el varapalo que supuso perder ante Gijón el pasado fin de semana tras un mal encuentro, sobre todo en la segunda parte, por la oportunidad perdida de haber asaltado el liderato, el BM Caja Rural Zamora regresa a casa. Arropados por su fiel afición, los "Guerreros de Viriato" volverán a la carga en un reto que tampoco será fácil y es que tendrán en frente a uno de los equipos más en forma del campeonato, el Unión Financiera Oviedo, ante el que hay ganas de revancha. El choque (20.00 horas, Ángel Nieto) permitirá ver en acción a dos de los mejores planteles (tercero contra segundo) y los de Félix Mojón confían en salir victorioso y recibir una inyección de confianza en este tramo final.

El equipo saldrá a la pista dispuesto a sumar el máximo botín, pero también conscientes de la realidad a la que se enfrentan y sabedores de que "tenemos que ser fuertes mentalmente". "Contra Oviedo entra dentro de lo posible, y no sería una sorpresa, no ganar. Unión Financiera es un gran equipo que está ahora por encima nuestro en la clasificación. Lo que tenemos que trabajar es esa situación anímica de fortaleza", apuntó el míster quien confesó que el pasado martes, en la vuelta a los entrenamientos, vio a sus pupilos "con hambre y ambición". "Vamos a volver otra vez al sitio donde estábamos, lo que nos trajo hasta aquí fue el trabajo y la humildad, pues volvemos a ese método de trabajo. No conocemos otra receta que no sea trabajar, trabajar y trabajar", indicó con rotundidad el entrenador. Además, Félix Mojón tiene claro que jugar en casa, en un pabellón con un buen ambiente como el que se espera, es clave, y no dudó en recordar que "jugar aquí es un placer. La afición te ayuda, estamos más motivados y nos sentimos protegidos", y es que nunca han notado la presión de jugar en feudo propio, sino más bien todo lo contrario, además de recordar que deben sacar partido del "cansancio" con el que puedan llegar los rivales tras el viaje.

Una duda y una baja

Para este duelo tan importante, en el que volver a la senda de las victorias, se mantienen la duda sobre Felipe, que se mantiene entre algodones, y continúa la baja segura de Jortos, lamentando que no tienen todavía un diagnóstico definitivo. El jugador, uno de los veteranos, ha empezado ya la rehabilitación, pero tiene unos plazos que cumplir e irán viendo según superen etapas.