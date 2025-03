El Balonmano Caja Rural Zamora se estrella contra el Base Oviedo

El Balonmano Caja Rural Zamora sumó su segunda derrota consecutiva al caer por 23-26 frente a un Base Oviedo que, a través de la defensa, fue mejor que su rival. Un triunfo que, como en Vallobín, tuvo en el meta Gamallo su nombre propio, siendo decisivo en muchas fases del envite.

El duelo por la segunda plaza de la clasificación arrancó con mucha intensidad y Base Oviedo llevando la iniciativa frente a un cuadro local algo nervioso. Fallos que le impidieron lanzar con claridad más allá de un rechace transformado por Veloso frente a un bloque asturiano que encontraba mejor las rendijas en la zaga local.

Los visitantes tardaron, sin embargo, en romper el 1-1. No fue hasta el minuto 4 cuando, en una falta que le costó la exclusión a Pau Ortega, se adelantaron. Eso sí, la respuesta local no se hizo esperar: exclusión y siete metros para un Felipe que, por desgracia, no acertó.

El juego cinco contra cinco favoreció a Base Oviedo, amparado por un Gamallo dispuesto a repetir la exhibición que firmó en Vallobín. Sus paradas y las de un Pipe que entraba en calor detuvieron el marcador con 1-3 durante un buen puñado de minutos, siendo la siguiente diana el 2-3 de Gigi. Un tanto desde los siete metros que llegó pasado el tercio inicial de la primera mitad.

La alegría le duró poco al equipo de Mojón, que encajó rápido el 2-4 y se puso tres tantos por debajo en la siguiente acción. Además, pese a disfrutar de una superioridad numérica en los siguientes dos minutos, la diferencia en el tanteo se mantuvo al saldarse la exclusión con un parcial de 1-1.

Las malas sensaciones en ataque invitaban a un cambio, buscando sacar de la ecuación a un colosal Gamallo. Por ello, cuando los asturianos firmaron el 3-7 al paso por el cuarto de hora de juego, Mojón pidió tiempo muerto. Un receso que tuvo efecto inmediato, con gol de Pau Ortega y exclusión forzada por Gigi. Pero ni por esas.

Con uno más en pista, el BM Caja Rural Zamora falló sus opciones y encajó el 4-8. Hubo que esperar a que todos volvieran a pista para que Gallego hiciera el quinto de los pistacho al transformar un penalti. Pero, a cada gol local, había respuesta azulona y eso desesperó a los de Viriato. Así, tras una gran rosca de Uge, Base Oviedo hizo un parcial de 0-2; y tras una bomba de Oier, llego un golpe aún más severo que puso el tanteo en un peligroso 7-14.

Escudero, con una virguería, intentó romper la mala racha, pero nada. Si bien la diferencia quedó en cinco tantos al descanso, Gamallo apareció para tapar el despiste de sus compañeros más allá del 9-14.

Segunda mitad

Un misil de Oier dio comienzo a las hostilidades en la segunda mitad. Un comienzo muy diferente al guion visto hasta entonces, con el vasco fusilando a Gamallo para que Torres, a la contra, completara un parcial de 3-0 que ajustaba diferencias (12-14, m. 34).

Base Oviedo no se iba a quedar de brazos cruzados y rompió su sequía. Pero, para entonces, el BM Caja Rural Zamora ya estaba enchufado. Y, por momentos, con otro gol de Oier y uno más de Guille, se olía a remontada. Estaba a tres goles (14-17), pero quedaban veinte minutos y los de Mojón estaban defendiendo mejor.

Estando como estaba el partido, los asturianos tiraron de tablas. Bajaron el ritmo de sus ataques, rozando el pasivo, y subieron la agresividad de su defensa para marcar las diferencias. Una apuesta que funcionó y que devolvió los cinco goles de ventaja para los visitantes a un cuarto de hora del final (14-19).

El partido ganó en intensidad, que no en goles. Saltó Lautaro a pista y detuvo la ofensiva asturiana durante varios minutos, pero solo Pau Ortega pudo aprovechar a marcar en ese tiempo. Un momento que se diluyó con la exclusión de Guille y una nueva atajada de Gamallo desde los siete metros, estirando Base Oviedo su ventaja a seis dianas.

Los últimos diez minutos arrancaron con Gigi haciendo el 16-21 con una pena máxima. Una suerte que repetiría después de un gran gol de Marco Torres para mantener con alguna opción a los suyos a cinco para el final. Oportunidades que Lautaro, Uge y Veloso se empeñaron en mantener, pero que se disiparon cuando, a menos de dos minutos, el luminoso era de 21-25 en favor de Base Oviedo.

No se quedó nada dentro el equipo de Mojón, pero los dos puntos se perdieron. Los primeros en casa, donde el electrónico final fue 23-26.