Ondrej Hanzlik, jugador del CB Zamora: "Ante Palencia hay que hacer un partido perfecto"

Después de tres derrotas consecutivas, en el CB Zamora hay muchas, muchas ganas de victoria, aunque el próximo rival, el Agropal Palencia, no será fácil de superar (domingo, 12.30 horas en el Ángel Nieto). Sin embargo, en la plantilla zamorana se encuentran en un buen momento y están dispuestos a afrontar la recta final de competición en busca de sellar la permanencia, recordando que están en una buena posición, décimos y con tres victorias por encima del descenso. “Estamos muy bien. Es verdad que nos quedan pocos partidos, ocho, y sabemos muy bien cuál es el objetivo. Y estamos trabajando para poder ganar los máximos partidos posibles. Creo que lo estamos haciendo bien hasta ahora, y hay que seguir”. Así se expresó Ondrej Hanzlik quien tiene claro que contra los palentinos hay que hacer “un partido perfecto para poder competirles”. “Es un equipo de los top de esta liga, tienen una plantilla muy larga y buena, y hay que estar muy serios”, comentó el jugador quien, al igual que sus compañeros, es consciente de que “no podemos desconectar del partido ni un minuto en esta liga, porque si desconectamos dos o tres minutos el otro equipo nos mata, y esa es la clave de los partidos que quedan”, indicó al tiempo que reconocía que a título personal se encuentra muy bien. “Estoy muy a gusto aquí en Zamora, creo que he encontrado el sitio adecuado para mí, y he cogido bastante confianza respecto años pasados”.

Sobre el Palencia también habló Saulo Hernández y sobre un nuevo derbi regional que traerá a la capital a unos 400 seguidores rivales en un pabellón que presentará el aforo completo, incluidas las localidades de menor visibilidad que también se pondrán a la venta. Esto, unido a la hinchada que se espera de Unionistas para enfrentarse por la tarde al Zamora CF, colocarán a la ciudad en el epicentro del deporte de Castilla y León, demostrando lo mucho que aporta al turismo y hostelería estos encuentros que mueven a tanta afición.

Respecto al choque, el entrenador alabó al Palencia, desde el técnico hasta los jugadores que conforman un equipo “muy serio y trabajado”. “Son uno de los equipos más serios defensivamente hablando y ofensivamente también, siempre buscan la mejor opción. Nosotros tenemos que ponernos a su nivel de seriedad, y contrarrestar su calidad individual”, siendo innegociable poner en práctica un buen baloncesto.

El responsable de banquillo dejó claro que sus pupilos están bien anímicamente y destacó que “la realidad es que hoy en la jornada 26 estamos con 10 victorias, 3 por encima del descenso. Eso lo hubiésemos firmado absolutamente todos en agosto”, apuntó el zamorano que tendrá, salvo sorpresa, a todos disponibles para el encuentro.

Asociación Española contra el Cáncer

Durante el encuentro se dará visibilidad al trabajo que realizan desde la Asociación Española contra el Cáncer: de acompañamiento a familiares y enfermos, campañas de prevención e investigación, recordando que son tres pilares básicos.

Desde AECC Zamora agradecieron esta oportunidad que les brinda el club para dar a conocer también la campaña de prevención en la que trabajan este mes, que es sobre el cáncer de colón, el más común en Zamora con la detección de 211 nuevos casos en 2024 recordando que 9 de 10 casos se pueden curar si se detectan a tiempo.

La provincia cuenta con 400 voluntarios que sostienen la asociación y que ayudan a los pacientes ya que "hay muchas personas que padecen el cáncer en soledad, y deben saber que hay un espacio que es también su hogar en el que serán escuchadas, acompañadas en todo el proceso, es una labor fundamental".