Marco Torres, extremo del BM Zamora: "La derrota en Gijón fue una cuestión de actitud"

El propósito de la enmienda está claro en la plantilla pistacho, y el propio Marco Torres, que acumula ya una buena experiencia pese a su corta edad, no dudó ayer en hacer propósito de la enmienda para lograr el objetivo de ganar los cinco partidos que faltan para el play off de ascenso y esperar el pinchazo de Soria, para recuperar el liderato: "No creo que nos haya influido mucho el partido del pasado sábado, en nuestra actitud de cara al próximo encuentro contra Oviedo. Todo ha sido actitudinal porque contra Gijón habíamos jugado bien aquí y ya les conocíamos. No mostraron ninguna cosa distinta a lo esperado, y el problema ha estado en nuestra cabeza, en cómo hemos llegado al partido y en lo que luego hicimos en la cancha. Pero durante la semana he visto a mis compañeros con muchas ganas de ganar este sábado". El extremo zamorano insistió en que, "si jugamos un partido así en la fase de ascenso, no tenemos nada que hacer. En la fase serán tres partidos en tres días y como hagas uno de éstos, estás fuera. Ahora sabemos lo que no tenemos que hacer, lo que pasó el sábado pasado".

Marco Torres, pensando ya en el próximo partido, asegura que Oviedo es un equipo "que defiende muy bien, sobre todo a equipos que atacan como nosotros y me parece que nos puede poner las cosas muy difíciles pero creo que será un partido "de tú a tú", tiene un gran nivel, que juega sin ninguna presión porque lo tiene todo hecho, y podremos encontrarnos a un rival de nivel parecido al que nos encontraremos en los principales objetivos de la temporada".

Y el propósito de la enmienda es claro: "Al regresar al Ángel Nieto ya se veía en las caras de los jugadores, en el vestuario, a la hora de calentar, y ya nos lo dijo Félix Mojón que no se trata de jugar de una forma u otra, es cómo saltes a la cancha, la actitud que lleves y, sobre todo, la humildad, que en Gijón fue muy poca".

Ahora ya no caben más fallos: "Espero lograr el pleno de victorias en lo que queda de temporada para demostrar que estamos ahí. Hemos tenido fallos pero somos el Balonmano Zamora y hay que demostrarlo".

Por su parte, Félix Mojón coincide con su jugador en el análisis de la inesperada derrota en Gijón: "Marco ha dado en el clavo al asegurar que la clave es actitudinal. Creo que entre semana no hicimos los deberes y yo he sido el primero que, a lo mejor, he dado unas señales equivocadas al intentar tener a los jugadores un poco entre algodones después del desgaste físico y mental del partido de Soria. Das una señal de levantar un poco el pie del acelerador y esas señales son muy fáciles de confundir para los jugadores. Durante la semana quizás no apretamos el acelerador lo que teníamos que apretar para un rival de la calidad de Gijón y llegamos al examen sin la meteria estudiada, a ver lo que salía y pensando que, con nuestra calidad lo íbamos a solventar", aunque puntualizó que durante el partido, su equipo tuvo opciones: "En el descanso estábamos 15-13, estábamos vivos, y con el 20-22 nos creimos que ya la cosa estaba resuelta, y fue todo lo contrario. Gijón hizo un gran partido, trabajó muy bien, ellos sí que habían hecho los deberes y no nos queda otra que aprender", explicó el entrenador de Ribadavia.