Caja Rural CB Zamora y su lucha por la salvación: Ocho duras batallas para certificar la permanencia

El domingo, cuando a las 12.30 horas el balón surque el aire en el salto inicial para dar comienzo al partido frente al Súper Agropal Palencia, el Caja Rural CB Zamora entrará en la recta final del campeonato en Primera FEB. Ese será el comienzo de la primera de las ocho batallas restantes para el equipo de Saulo Hernández por la permanencia. Un objetivo factible, pero que requerirá de mucho esfuerzo pues el calendario zamorano es de lo más exigente.

Con el 9 de mayo como fecha límite para lograr la salvación, el Caja Rural CB Zamora es de los equipos mejor situados en la lucha por evitar la quema. Cuenta con diez victorias y eso le ofrece nada menos que tres triunfos de ventaja sobre los equipos en puestos de descenso. Sin embargo, la dinámica negativa de las últimas jornadas y los duros enfrentamientos que tiene por delante, harán que el camino hacia el reto de la temporada pueda hacerse un poco largo.

Si sus rivales no fallaran, cosa que parece improbable, los hombres de Saulo Hernández necesitarían de cinco victorias en ocho partidos. Número de auténtica locura en una liga tan competitiva como lo es la Primera FEB, motivo por el que también la cifra de triunfos necesaria para la permanencia se antoja menor. Quizá se sitúe en 12 o 13; como mucho en 14, y eso permite cierto alivio. Todo un respiro viendo lo que tiene por delante el equipo azulón.

El primer combate, este domingo

Para empezar, este sábado, visitará el Ángel Nieto uno de los equipos del llamado "Big Six", el Súper Agropal Palencia. Un bloque cuya vista está puesta en el ascenso y que, ahora mismo, se sitúa quinto en la clasificación. Los "morados" necesitan de triunfos para recortar diferencias con el Real Betis o el Flexicar Fuenlabrada y, a mayores, se han reforzado recientemente; dos razones que hacen del plantel palentino un oponente muy difícil de tumbar. El Caja Rural CB_Zamora lo intentará, está en su ADN, pero quizá las victorias que necesita se escondan en futuras fechas a lo largo del próximo mes.

La visita más dura y un histórico en el Ángel Nieto

Un mes de abril que, precisamente, se abre con la visita más complicada que puede afrontarse en Primera FEB. Un viaje a la vecina Burgos, donde el Caja Rural CB_Zamora tendrá que vérselas con el actual líder de la liga, el Silbó San Pablo.

Los burgaleses son los grandes favoritos al título, no en vano solo han concedido dos derrotas en lo que va de campeonato. Talento individual, eficacia colectiva. Un equipo con muchas virtudes que, en casa, no conoce la derrota y suele exhibir su capacidad anotadora con facilidad.

Podría esperarse que, tras medir fuerzas con dos conjuntos tan poderosos, el Caja Rural CB_Zamora tuviera un encuentro más sencillo en su primer partido de abril en el Ángel Nieto. Pero, en Primera FEB, no hay descanso. Y menos si acude a tu pista un histórico como el Flexicar Fuenlabrada. Un oponente con un enorme pasado en la élite, que pelea por regresar a la competición a la que pertenece y que necesita de cada triunfo para no perder comba frente al resto del "Big Six". Un plantel de gran altura al que, desde luego, será difícil batir.

Triple duelo en una semana que puede ser determinante

Después de medir fuerzas con tres "titanes", al Caja Rural CB_Zamora le quedarán cinco jornadas para sellar su salvación (si es que, para entonces, no lo logró ya). Y tampoco serán cinco encuentros sencillos, pese a que solo uno de sus oponentes supera (a día de hoy) el balance de 10-16 que ostentan los de Saulo Hernández.

La liga de los zamoranos continuará a poco más de 100 kilómetros de casa, donde el Real Valladolid UEMC intentará ganar un derbi en el que se jugará la categoría. Será un duelo cargado de emociones, difícil de manejar, entre dos oponentes que se conocen bien y cuyo resultado se antoja determinante. Pero, por si fuera poco, en la vuelta a Zamora, Hestia Menorca intentará asaltar el Ángel Nieto en la siguiente jornada. Un partido intersemanal escasos días después.

La ruta hacia la permanencia del Caja Rural CB Zamora 28-03-25Caja Rural CB Zamora - Super Agropal Palencia 04-04-25 Silbó San Pablo Burgos - Caja Rural CB Zamora 11-04-25 Caja Rural CB Zamora - Flexicar Fuenlabrada 18-04-25 Real Valladolid UEMC - Caja Rural CB Zamora 22-04-25 Caja Rural CB Zamora - Hestia Menorca 27-04-25 G. Ureta Tizona Burgos - Caja Rural CB Zamora 02-05-25 Caja Rural CB Zamora - Grupo Alega Cantabria 09-05-25 A. Oviedo Baloncesto - Caja Rural CB Zamora

Con el mismo propósito que los vallisoletanos, salvar la categoría, el cuadro menorquín se plantará ante el Caja Rural CB Zamora intentando repetir el resultado de la ya distante primera jornada. Un triunfo que los de Saulo Hernández no deberían permitir a un rival directo en su feudo, pero que atendiendo a las estrellas visitantes (DeAngelo, Cone, Lukovic, Arteaga o el exazulón Pol Molins) no será fácil de obtener.

Los tres últimos partidos, dado el calendario, se antojan decisivos. Y, como la liga está “al rojo vivo”, probablemente sea así para casi todos los conjuntos. El Caja Rural CB Zamora podría llegar salvado a este punto del campeonato, pero si no lo hace tendrá que batirse el cobre en una recta final de aúpa con todos los equipos apurando sus opciones por lograr diferentes metas.

Sin apenas descanso tras el partido frente a Hestia Menorca, el bloque de Saulo Hernández viajará de nuevo a Burgos. Esta vez para verse las caras con un Grupo Ureta Tizona Burgos al que conoce bien, al que ya venció en su feudo en el pasado, pero que se juega el play-off en las próximas semanas y que no podrá dejarse llevar en las últimas fechas. Un grupo muy completo que se ha reforzado muy bien y cuenta con el actual número uno en la carrera por el MVP de la temporada: Lance Jalen Jones.

Las dos últimas jornadas, con "sabor a norte"

Y, como últimos partidos, dos duelos ante oponentes con la misma aspiración; Grupo Alega Cantabria y Alimerka Oviedo Baloncesto. Dos choques que abren mayo, el primero en casa y el segundo en tierras asturianas, y que podrían valer su peso en oro para sus contendientes; en función del desempeño de estos equipos en jornadas anteriores.

Ahora mismo, los ovetenses cuentan con las mismas victorias que los zamoranos, lo que podría convertir el último encuentro en una fiesta para ambos, quizá incluso con los "play-offs" como aliciente para alguno de ellos; mientras que, los cántabros, se asoman al precipicio con un solo triunfo de margen sobre los puestos de descenso y quizá se jueguen el todo por el todo en su visita al Ángel Nieto. Pero, sea como sea, todo indica que la emoción estará garantizada en el desenlace liguero.

Este es el calendario que le resta al Caja Rural CB Zamora. Ocho fecha de lo más exigentes, ocho batallas ante rivales de altos vuelos. Un camino hacia la salvación, con el play-off como sueño y el descenso como una pesadilla a evitar por los zamoranos, que tienen en su mano seguir en la prestigiosa Primera FEB un curso más.