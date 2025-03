El Chelsea se entromete en el fichaje de Huijsen por el Real Madrid y el jugador 'hace equipo' con Asencio

Dean Huijsen se ha convertido en el hombre de moda tras su inesperada irrupción en el once de la selección española en esta eliminatoria de los cuartos de final ante Holanda, país de origen del jugador, de la Nations League. La lesión de Cubarsí le abrió la puerta en el encuentro de ida en Róterdam y el hispano-holandés aprovechó su tren para hacerse con el puesto y confirmar las buenas sensaciones de su debut solo tres días después en Mestalla.

Un negocio redondo para el Bournemouth

Sin embargo, el expediente de Huijsen lleva semanas encima de la mesa de los grandes de Europa. El chico, de 19 años y 1,97 de altura, llegó al Bournemouth el pasado verano. Formado en el Málaga, adonde llegó con su familia cuando tenía cinco años, se marchó a la Juventus para hacer carrera y, tras una cesión en la Roma, el Bournemouth pagó 15 millones por su fichaje el pasado verano. El director deportivo del club inglés, el portugués Tiago Pinto, que se ocupa también de dirigir todo el fútbol profesional del grupo estadounidense Black Knight Footballand Entertainment, se sentó con Andoni Iraola y apostaron por invertir fuerte por el central. Hoy el técnico vasco le está sacando el máximo rendimiento y ya suma 27 partidos esta temporada con los ‘cherries’.

En Bournemouth, una suerte de Málaga inglesa al ser un destino turístico habitual al sur del país por sus grandes playas, dan por hecho que Huijsen no seguirá la próxima temporada en el Vitality Stadium. Incluso sus propios compañeros de clubes lo ven fuera. El holandés Justin Kluivert, que se ha medido a él en esta eliminatoria de la Nations League no se mordía la lengua al acabar el partido en Mestalla: “A mí no Dean me ha sorprendido, en Inglaterra es igual. Creo que en verano va a tener muchas ofertas y es un central para muchos años en España. España es su sitio”.

Iraola, como Huijsen, tiene claro que va a ser muy complicado mantenerlo en el club y da por hecho que Pinto va a subastar su traspaso al mejor postor. Un negocio redondo para el Bournemouth, al que ya han llegado cantos de sirena por el central desde Londres (Chelsea), Manchester (United), París (PSG), Múnich (Bayern) y Real Madrid, con el interés de los blancos.

José Ángel Sánchez lleva meses trabajando en la sombra para ir acercándose al jugador y a su entorno. Y la decisión de jugar con la selección española en lugar de la holandesa se recibió en los despachos del Bernabéu como un síntoma de acercamiento al Real Madrid. Se entendió que esto abre mucho más las posibilidades de que Huijsen regrese a España y que explicita el deseo del jugador de que así sea.

Maresca y la conexión malagueña

Sin embargo, en el Real Madrid no se canta victoria todavía porque el jugador sigue siendo cortejado por los grandes equipos de Europa y uno de los que está más interesado es el Chelsea que dirige Enzo Maresca. Y se da la circunstancia de que el italiano también tiene pasado malagueño, ya que jugó dos temporadas en La Rosaleda, donde se sigue dejando ver durante el año. Maresca conoce perfectamente a los técnicos que trabajaron con Huijsen en la cantera, a sus descubridores, y tiene contacto directo con el entorno del futbolista desde hace años.

Huijsen no es un ningún hallazgo casual para Maresca, que sabe de la evolución del central y conoce al detalle su fichaje por la Juventus y su posterior cesión a la Roma. Por eso en las oficinas del Bernabéu se apuesta por la discreción, aunque se insista en que la decisión de apostar por España para ser internacional se ha entendido como un paso casi definitivo del jugador para regresar a jugar a España, donde los blancos son la única opción que maneja.

Restan menos de 100 días para que concluya la temporada y será en este periodo de algo más de dos meses donde se decida el destino del jugador. Huijsen, que ha sido quien más cercano se ha mostrado en la convivencia estos días con Raúl Asencio, el central canario del Real Madrid que se estrenaba en la convocatoria de la selección, aunque no ha podido debutar, parece haber dado el paso para jugar en la Liga. Pero la decisión final la tiene el Bournemouth y Pinto, su director deportivo, que comenzará la subasta en 50 millones de euros, el precio de su cláusula.

Al Real Madrid no le atrae la idea de participar en una puja que dispare el precio, como ocurrió el pasado verano con otro central joven, el francés Leny Yoro, por quien el Manchester United terminó rompiendo la subasta al pagar un precio muy por encima del precio de mercado. Por eso José Ángel y Juni Calafat trabajan en silencio para atar la decisión del chaval y que eso termine condicionando que el Bournemouth lo traspase al Real Madrid, una operación que, junto a la irrupción de Asencio, resolvería los problemas defensivos de la plantilla blanca para la próxima década al tratarse de dos jugadores que rondan la veintena. El culebrón del fichaje de Dean Huijsen por el Real Madrid sigue su curso.