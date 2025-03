Argentina no tiene piedad con Brasil y derrota 4:1 a su rival histórico

Argentina apabulló a Brasil en Buenos Aires. Cuatro goles contra uno en una eliminatoria mundialista supusieron un doble festejo para la selección celeste y blanca que ya había obtenido su clasificación para el torneo de 2026 antes de que se iniciara el clásico sudamericano. El equipo que conduce Lionel Scaloni no contaba con Leo Messi. El entrenador decidió preservarlo y mal no le fue. Volvió de Montevideo con una victoria frente a Uruguay por la mínima diferencia y en el estadio Monumental pasó por encima a la canariñha. Los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, marcaron la distancia que separa a estos rivales. "Fútbol total del campeón", dijo el diario ´La Nación`. "Un baile histórico, para la leyenda", consideró el diario deportivo ´Olé`. "En lugar de responder a la promesa de Raphinha de una paliza en la víspera del partido, los argentinos noquearon a la selección verde y amarilla con una exhibición apasionante y dominante", reconoció el diario paulista ´Folha`. "Fue una demostración perfecta para coronar la clasificación anticipada de los líderes de la clasificación para el Mundial de 2026".

Con el triunfo de este martes, Argentina le sacó ocho puntos de ventaja a Ecuador, su escolta. Pero más allá de lo que sucede en la tabla de posiciones, Scaloni ofreció una pista de lo que pueden hacer sus jugadores cuando falta su figura principal. La ausencia de Messi, por razones preventivas, había dibujado un signo de pregunta que tuvo nada menos que ante los principales rivales del seleccionado en Sudamérica una respuesta que invita al optimismo de los hinchas que poblaron el estadio de River Plate.

Álvarez ratificó con el equipo nacional su gran momento en el Atlético de Madrid. "Les dimos un baile". Esa sensación de superioridad se evidenció apenas comenzó a rodar el balón. El gol de Álvarez fue madrugador. Pocos minutos después, Fernández amplió la ventaja tras una jugada colectiva que incluyó en total 35 toques, entre los cuales el portero Dibu Martínez participó en dos ocasiones.

La previa del clásico estuvo marcada por los augurios de Raphinha de una "paliza" a los argentinos. El atacante del Barcelona quiso añadirle una dosis de pimienta al choque y encontró la compañía del exastro, Romario, quien definió a los locales como "unos cabrones" a quienes hay que "pegarles" en el campo de juego. A lo que Raphinha contestó: "que se jodan". Los anfitriones tomaron nota de esa jactancia. A los 38 minutos, el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, fue a buscarlo sin disimulo para empujarlo. De inmediato se aproximaron Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul. Reaccionaron los brasileños. Hubo empujones y discusiones. Raphinha recibió una amarilla que lo deja afuera del próximo partido por las Eliminatorias, ante Ecuador.

La respuesta de Scaloni

"Es una victoria del equipo, jugamos como un equipo. Es la única manera de poder ganarle a estos jugadores. No sabría decirte si es la mejor victoria, creo que hemos hecho grandes partidos, un montón de cosas buenas en otros partidos", dijo Scaloni y tuvo palabras para el atacante culé. "Es un Brasil-Argentina y no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así (de intenso). Lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito, defiende a su equipo". La alegría de la noche del martes se termina con el próximo compromiso. "Habrá que jugar y competir, habrá partidos que sufriremos y nos costará, lo importante es competir, no dar una por perdida, cuando el rival te somete demostrar que estamos capacitados para cualquier faceta de cualquier partido. Y si vienen momentos malos, salir de ellos, de eso se trata el fútbol".

Problemas para la verde y amarilla

Dorival Junior no le encuentra la vuelta a Brasil. Neymar se quedó afuera por una lesión recurrente. Vinicius Junior y Rodrygo fueron una sombra de lo que representan en el Real Madrid. El delantero del Barcelona tampoco estuvo a la altura de sus actuaciones en la Liga. El público comenzó a burlarse de él. "Pongan a Raphinha la p... que lo parió!". En las gradas no se privaron de cantar a su vez que "Maradona es más grande que Pelé". Es un tiempo de euforia para la celeste y blanca que, después de muchos años y humillaciones recuperó su primacía frente a los brasileños: en 106 partidos contando amistosos y oficiales, ganó 41 contra 39 de su adversario. Las selecciones empataron 26 veces.