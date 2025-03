Más de 2.000 salmantinos asaltarán el Ruta de la Plata

Más de 2.000 seguidores del Unionistas se desplazarán este domingo al Ruta de la Plata para presenciar el derbi al que el equipo charro y el rojiblanco llegan separados por un solo punto en la clasificación, y con los puestos de play off a tiro. Ya en la semana pasada se agotaron en un solo día las 1.600 entradas que el Zamora reservó para la afición salmantina, pero también se cuenta con agotar las 500 más de la zona de Tribuna que se habilitaron ante la gran demanda registrada.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que habrá muchos aficionados de la ciudad vecina que retirarán por su cuenta las entradas en la web del club, en la tienda rojblanca o directamente en taquilla el mismo día del partido, parece segura una gran entrada en el Ruta de la Plata que presentará una de sus mejores entradas de la temporada. Ayer lunes eran 2.350 las localidades vendidas, lo que asegura, sumando los socios del Zamora, que serán más de 5.000 las personas que albergarán las gradas del Estadio Municipal.

Daniel Llácer, entrenador de Unionistas, ha asegurado que el encuentro será "otra oportunidad para hacer un buen partido fuera de casa, porque además la clasificación entre ambos está muy apretada, y con el desplazamiento de tantos aficionados, va a ser un partido superbonito en el que nos vamos a dejar el alma por la afición, por el club. Será otra oportunidad para sumar de tres". Será casi un partido como local para Unionistas porque puede igualar practicamente el número de seguidores del Zamora: "Va a ser diferente ver a dos mil unionistas en la grada del Ruta de la Plata es una auténtica salvajada. Solo sé que nos van a ayudar mucho porque es una afición muy inteligente que sabe cuándo tiene que apretar, cuando cogernos de la mano para levantarnos y va a ser un factor muy importante porque nos vamos a sentir muy arropados por ellos".

No ha contribuído a animar todavía más el partido contra el Zamora, el apurado empate que Unionistas firmó en el otro derbi castellano leonés contra la Gimnástica Segoviana en el que los unionistas estuvieron muy bien, según reconoció su propio entrenador, Daniel Llácer, y crearon varias ocasiones aunque sin saber rematar esas accion. Sin embargo, tras el descanso, tras un buen comienzo, llegó "la desconexión, sobre todo en los últimos 20 minutos, en los que hemos perdido el control, caímos en las dudas, no tuvimos la calma con el balón para crear ocasiones". Llácer no firmaría el empate ante la Segoviana con anterioridad, pero también destaca la igualdad que existe en esta Liga: "Hemos perdido una oportunidad de sumar tres puntos, pero estoy muy descontento con esas desconexiones de los últimos minutos, que no se pueden dar".

El técnico salmantino destacó el trabajo de la Segoviana y reconoció que "me preocupa este tramo final del partido porque juegas en casa y el Reina es mucho Reina y estoy fastidiado. Pero intentaremos que no vuelva a suceder porque estamos haciendo muy buenos partidos en casa".