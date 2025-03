Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Lo único positivo de Gijón fue el aprendizaje"

Horas después de perder ante Gijón, y ya en frío, Félix Mojón hacía su análisis personal de la derrota del BM Caja Rural Zamora en un encuentro en el que "lo único que podemos sacar como positivo es el aprendizaje". Así lo indicó el entrenador de los viriatos quien aseguró que en el choque del pasado sábado "salió todo al revés". "Ya la semana fue muy complicada porque, aunque no lo hagamos público, el partido de Soria dejó un montón de gente tocada físicamente; David no trabajó en toda la semana, Jortos sigue a entrenar, Hugo Corrales tuvo problemas de tobillo, Pau sigue con los problemas de aductor…, estábamos muy tocados después del esfuerzo tan grande que hicimos, no solo el sábado, toda la semana y toda la semana anterior", explicó el responsable de banquillo.

Con todo, Mojón admitía que la semana no era la ideal para preparar un partido tan duro como el de Gijón, pero también quiso recordar que "pese a que no estuvimos bien, no jugamos bien, no estuvimos a la altura, sí tuvimos opciones", lamentando, eso sí, tantos fallos de cara a portería. "Creo que al final del partido el portero de Gijón tiene 24 paradas y hay 24 goles, lo que significa que tiene un 50% de efectividad, tenemos 16 pérdidas de balón, y es muy difícil sacar un partido adelante con tantos errores, tanto de lanzamiento como de pérdidas de balón".

En el aspecto defensivo sí opinó en declaraciones a LA OPINIÓN que los suyos estuvieron bien, sobre todo al principio, frenando a un rival que llegaba a esta jornada muy motivado, y es cierto que los zamoranos no fueron capaces de gestionar la frustración que supuso fallar tantos lanzamientos a puerta.

"No nos salía nada, cada vez que hacíamos algo bien nos la paraba el portero y entiendo que a los jugadores les costó anímicamente mantenerse enteros el resto del partido" apuntó el entrenador pistacho recordando que, precisamente, esa había sido la mejor virtud de los suyos en partidos anteriores, en los que habían gestionado la recta final con la cabeza "fresca y fría".