Tomy, mítico portero del Atlético Benavente: "Quiero seguir vinculado al club tras mi retirada"

Tomás Santiago Marcos "Tomy" ha decidido a sus 35 años dar por finalizada su carrera como portero de fútbol sala en el que ha sido el club de su vida, el Atlético Benavente, con el que ha vivido su etapa más brillante. Problemas físicos le han obligado a tomar esta dura decisión para un jugador que siempre ha disfrutado jugando al fútbol sala: "Arrastro un dolor de espalda y voy tirando como puedo para no sufrir demasiado, y creo que lo mejor es dejar de jugar".

No ha sido sencillo dejarlo y él mismo reconoce que "me da pena dejarlo después de tantos años como llevo en este equipo. Ha sido mucho tiempo dedicado a este club y lo voy a echar de menos aunque espero seguir vinculado al club de alguna forma".

Ya está suponiendo un gran esfuerzo para él terminar la presente temporada, pero intentará hasta el final conseguir eses ascenso que devuelva al Atlético Benavente a la división de plata del fútbol sala español, en la que vivió sus mejores momentos como jugador.

Tomy quiere poner el punto y seguido a una vinculación al club blanquiazul que mantiene desde pequeño, desde que comenzó en la escuela del Atlético Benavente. Desde entonces ha tenido como entrenadores a los inolvidables Ramón Coomonte o Antonio Esteban, y también estuvo a las órdenes de Luis Bodas, Josico o Calero, para llegar con 17 años al primer equipo en el que ha permanecido durante 18 temporadas jugándose el puesto de titular con otros grandes porteros como eran Macho, Gil, Javi Santos, Luchi, José Vicente Mañanes o Bolita, con el que mantiene una gran amistad: "Incluso durante una temporada estuve yo sólo como portero", recuerda.

Y en esta última etapa, tras el ascenso a Segunda en 2015, ha formado un trío insuperable junto a otros dos guardametas de primerísimo nivel "que podrían estar jugando en Primera" como son Marcos Vara y Dani Simón: "Son dos grandes porteros pero no había coincidido con ellos porque salieron del club siendo juveniles. Además son dos grandes amigos y es una pena no poder seguir aprendiendo de ellos". Pero a quien desea recordar especialmente en este momento es a Bolita "porque hemos entrenado juntos desde pequeños y tenemos vivencias comunes muy bonitas. Recuerdo ahora mi etapa de alevín, el campeonato de España cadete que ganamos, las ligas que he ganado y, sobre todo, las temporadas en Segunda División en las que estuvimos muy cerca de ascender a la máxima categoría. Aunque solo fuera un año, yo creo que Benavente se volcaría con el equipo si llegase a Primera".

"Tenemos que culminar mi última temporada con el remate final del ascenso pero hay que ir poco a poco"

Santiago Ramos quiere despedirse con el regreso a Segunda: "Tenemos que culminar mi última temporada con el remate final del ascenso pero hay que ir poco a poco. Faltan cinco partidos de liga regular y vamos primeros. El ascenso es un sueño para todos, pero hay que lucharlo, tenemos que ascender si o si, pero tenemos que pasar un durísimo play off".

No será sencillo porque el sistema que ha establecido la Federación establece que habrá un primer cruce en el que se cruzarán los cuatro primeros clasificados (primero contra cuarto y segundo contra tercero) pero luego quedarán dos nuevas eliminatorias con los más duros rivales del resto de los grupos de Segunda B del territorio nacional: "Llevamos ahora una dinámica muy buena porque tenemos un equipo muy compensado con gente joven y veteranos, aunque Charly está lesionado y se nota mucho, pero haremos lo que podamos sin él".

El equipo ha ido de manos a más y tras la incorporación de tres importantes fichajes (Aitor, Juancho y Jonás) se ha afianzado en ese primer puesto que no quieren abandonar ya hasta el final de la Liga.

Tomy ya se está adaptando a lo que puede ser su colaboración de futuro con el club y, junto a Charly, entrenan uno de los equipos de categorías inferiores del Club "y es una maravilla porque disfrutamos con ello. Hay niños con mucha calidad que luego seguirán en el club o se marcharán, pero el futuro está asegurado". Y es que el Atlético Benavente es toda una institución en el fútbol sala de nuestra comunidad autónoma: "Pocos clubes tienen este nivel de cantera en Castilla y León y yo estoy encantado con cómo se llevan las cosas. Es un orgullo que los niños nos vean jugar y que tengan la ilusión de llegar al primer equipo. Yo les digo a mis jugadores que quien quiere y pone ganas, va a llegar al primer equipo" y añade que actualmente hay dos juveniles que van convocados y que "ayudan siempre que se les pide".

El guardameta benaventano señala que no es sencillo que una ciudad de escasos 20.000 habitantes tenga capacidad económica para mantener un equipo en Segunda División pero "la gente está muy implicada y volcada con nosotros, la hostelería, los comercios, y el pabellón siempre está lleno", y reconoce también que sería necesario un pabellón con mayor cabida de público que La Rosaleda aunque "eso ya no depende de nosotros. Ver el pabellón lleno es un espectáculo y da gusto jugar así. Yo que empecé aquí, les digo a los niños que entrenamos que el que no disfrute con este deporte, no debería estar aquí. A mí me gustaría continuar en el club, seguir involucrado en esto aunque no he hablado con la directiva, pero sé que me darán cancha. Tengo que darle las gracias a la directiva porque se lo curran como nadie, los jugadores somos los que salimos en las fotos, pero los directivos sí que son imprescindibles".