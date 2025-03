Ni Sabas ni Vidal querían jugar el Zamora CF - Nástic

Ninguno de los dos entrenadores hubiera jugado el partido de ayer, según reconocieron al final tanto Daniel Vidal como Juan Sabas. El técnico visitante explicó en la sala de prensa que "si hubiera dependido de mi, no se hubiera jugado este partido. Nos gusta ganar o perder y preparamos durante toda la semana el partido, pero la última palabra no la tenemos nosotros, y los más perjudicados seríamos nosotros por el largo viaje pero yo prefiero jugar en un campo en buenas condiciones y además en este campo que tenéis y que es una gozada de Estadio. Es una lástima que el partido se haya disputado en estas condiciones".

Daniel Vidal. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Vidal opinó que el encuentro había sido igualado y explicó que "Juan Sabas esperó a ver si se jugaba o no para dar la alineación por las condiciones del campo y nosotros hemos dado una alineación en el hotel y cuando hemos llegado al campo, la hemos tenido que cambiar. Sabíamos que por fuera no se podía jugar, ya tuvimos una experiencia parecida en el campo del Real Unión de Irún y a mi no me gusta jugar en estas circunstancias porque al final es lanzar una moneda al aire, en una situación de pocas ocasiones y el partido nos lo podíamos haber llevado nosotros igual que lo podrían haber ganado ellos. Esta situación no te permite imponerte en el campo aunque la adaptación de los dos equipos ha sido correcta y competitiva".

Los voluntarios del Zamora, achicando el agua del campo del Ruta de la Plata | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Juan Sabas se mostró de acuerdo con su colega y no dudó en señalar que "si le pregunto a los futbolistas, dirían que sí, pero a mi no me gustaría jugar en un campo así. Entiendo que los campos de Primera División están todos bien y entiendo que se trate de jugar siempre por el calendario, pero nosotros podríamos haber jugado un miércoles perfectamente. El problema lo tenían ellos por el viaje, pero yo le pregunté al míster del Nástic y me reconoció que prefería no jugar".

Sabas insistió en la sala de prensa en que "ni para nosotros, ni para el espectáculo, ni para la gente, es algo que pueda gustar. Los futbolistas que son conductores de la pelota, se la van a dejar siempre atrás y los jugadores de talento aparecen muchísimo menos en un terreno de juego en mal estado". En todo caso también coincidió en que "al final el que decide siempre es el colegiado y él ha decidido jugar. La verdad es que no estaba tan mal al comienzo del partido como hora y media antes. Cuando llegamos al Ruta, el campo estaba horroroso y luego mejoró un poco al sacarle el agua pero es verdad que limita a nivel futbolístico. Me hubiera gustado jugarle de tú a tú en un campo bueno".

Sabas añadió que "el árbitro decide y no tiene por qué preguntarnos. Yo fui a hablar con él y le dije que me gustaría no jugarlo, tal y cómo estaba al principio el campo, pero él decidió esperar hasta el calentamiento. Luego dejó de llover, quitaron un poco el agua y mejoró. Pero la decisión siempre es del árbitro y hay que respetarla".

El entrenador del Zamora añadió que "tenemos nueve partidos para disfrutar porque el objetivo que nos marcaron al principio de la temporada, lo tienes ya al alcance de la mano salvo una desgracia terrible. Y por eso, tenemos que disfrutar. Nos han dado leña por todos los lados, ahora recibimos más elogios y vamos a disfrutarlos porque nos gusta a todos que nos den cera en vez de estacazos". Y respecto a la defensa de su equipo recordó que "estamos entre los equipos que menos goles encajamos, a partir de ahí, podemos tener errores defensivos, pero el rival también juega y tiene doce o trece futbolistas que han jugado en Segudna y alguno en Primera"