Pito Camacho, delantero del Zamora CF: «Vengo del barro, he jugado en peores campos»

Pito Camacho, autor del gol del empate, aseguró tras el encuentro que era un tanto que se merecían. «Hemos hecho un muy buen partido, sobre todo con una primera parte en la que hemos sometido mucho al rival, con dos o tres claras pero que no han entrado. Creo que el ‘señor’ nos ha ayudado esta vez y ha sido merecido» . Además de lamentar la ocasión fallida en el primer acto, el delantero dejó claro que meter goles es su «obligación» y, afortunadamente, «he tenido esa y ha entrado». «Yo fallo una ocasión y siempre pienso que voy a tener otra y la voy a meter. Si me quedo pensando en la que he fallado, la siguiente va fuera. Me olvidó en el momento y pienso que hay que seguir y seguir, y que va entrar», comentó en sala de prensa el almeriense.

En cuánto a sus sensaciones al jugar en ese terreno de juego encharcado, afirmó que él viene del barro. «He jugado en peores campos, pero sí es verdad que es complicado. Es difícil para los dos, pero hemos sabido adaptarnos y el equipo ha dado la talla». «Nadie quiere jugar con el campo así porque te perjudica pero ahí hay un árbitro que manda y ha decidido jugar, pero si me dan a elegir lo hubiese aplazado al ser en casa y la racha que llevábamos, aunque para suspenderlo tampoco estaba».