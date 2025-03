Kresimir Nikic, jugador del Caja Rural CB Zamora: "En verano nadie hubiese apostado por nosotros"

Kresimir Nikic hubiese firmado en verano estar a estas alturas en esta situación: décimos en la tabla y con 10 victorias en el casillero. Así lo aseguró el jugador del Caja Rural CB Zamora quien añadió en rueda de prensa que “nadie en el verano podía apostar que a estas alturas estaríamos tres victorias por encima de descenso. Solo nosotros”, y eso, indicó, es algo muy bueno para un equipo nuevo en una categoría tan exigente como es la Primera FEB (antigua LEB Plata).

De este modo, y a pesar de no haber sumado la undécima el pasado domingo en el Ángel Nieto, el pivot aseguro que en el vestuario “nos sentimos positivos”. “Fue una derrota dura ante Alicante porque jugábamos en casa ante un rival que está cerca en la clasificación, y yo, personalmente, tengo la sensación de que no hice un buen partido, y eso, al perder, hace que duela un poco más”.

El croata, además, comentó que “el equipo se mantiene positivo porque estamos en la época más dura y más bonita del año. Según se acerca el fin de la temporada, todo el mundo quiere dar su mejor versión, ver en qué puesto termina y comprobar si se han conseguido los objetivos marcados”, expuso para acto seguido dejar patente que para ese reto lo mejor es continuar el camino marcado “intentar mejorar y mantenernos en esta de crecimiento positivo”.

Pensando en Gipuzkoa

Ahora ya están a las puertas de un nuevo encuentro complicado que los llevará ante Gipuzkoa (domingo, 18.00 horas), donde se verán las caras con un rival que “se ha reforzado mucho”. “Hay cuatro jugadores que no estuvieron contra nosotros en la ida y que son titulares, lo que hace cambiar mucho el roster”, señaló el pivot quien, no obstante, tiene claro que, independientemente del puesto en la clasificación, “nosotros no cambiamos a nivel físico, ni mental, de ni de scouting. Ahora da igual donde se sitúen los rivales porque todos tienen cosas por las que jugar y eso los hacen a todos peligrosos. Encaramos el partido con el mayor respeto y muchas ganas”, concluyó.

Saulo Hernández

También tomó la palabra el entrenador quien recordó el encuentro ante Alicante y, tras repasar lo acontecido, sí indicó que “quizás no jugamos tan mal como yo pensaba. Lo que pasa es que tuvimos algunos minutos muy malos o algunos errores muy feos, y eso hizo que nos quedásemos con una sensación que quizás no era positiva”.

Ya centrado en el choque de este domingo, respecto a su rival, expuso que “al principio de la temporada todo el mundo pensábamos que Gipuzkoa y Alicante serían, junto con Tizona, los equipos que estarían por debajo de los seis grandes”, pero épocas malas, por diferentes causas, los han relevado a otra zona tras encajar derrotas que no esperaban. No obstante, sí insistió en que “tienen un equipo muy bien conformado, con mucho equilibrio en todas sus líneas, con al menos dos muy buenos jugadores por posición y que se complementan perfectamente”, además de destacar las últimas incorporaciones que les hacen ser “muy peligrosos”. “Es un equipo que me gusta mucho como juega al baloncesto, ponen mucho criterio en todo lo que hacen y son muy competitivos y a mí eso me gusta. Siempre compiten, nunca se bajan del partido y me parecen un extraordinario equipo”, añadió Saulo Hernández insistiendo en que en esa categoría, tres o cuatro minutos malos de sacan del partido “y eso es lo que hay que evitar”.