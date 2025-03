Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "El equipo será ambicioso desde el minuto 1, valiente como siempre"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, destacó hoy en rueda de prensa que su equipo “será valiente” frente al Nástic de Tarragona y que afronta con “optimismo” el encuentro tras el “nivelazo” ofrecido en el duro mes de marzo. Y lo hará pese a ser “consciente de los jugadores y el gran nivel” de su oponente mañana.

“Nos hemos sentido muy arropados por la afición en estas dos salidas y esperamos que, en nuestra vuelta a casa, haya un gran ambiente. El equipo está bien, está compitiendo y mostrando un nivel muy alto. Además, nos ha tocado enfrentarnos a equipos de la zona alta de la clasificación y el bloque ha dado un nivelazo. Por ello, creo que la gente tiene que ser optimista y estar feliz, porque el equipo ha dado la cara. Ojalá eso se note mañana”.

El madrileño comentó que si bien el Nástic se ha reforzado en invierno y ha cambiado desde la visita a Tarragona, el Zamora CF siempre “afronta cada partido de manera diferente, estudiando al rival” en cada ocasión. “Somos conscientes del nivel que tienen, con futbolistas que han jugado en categorías superiores y otros de gran nivel”, explicó Sabas sobre el rival, apostillando: “sin embargo, nos hemos enfrentado a otros partidos en situaciones similares y el equipo ha rayado a gran altura. Por eso somos optimistas; conscientes del potencial del rival, pero también de las debilidades y fortalezas que tenemos nosotros para encarar el duelo de la mejor forma posible”.

Sabas aseguró que su equipo ha trabajado duro y “de manera positiva” porque tanto este partido como el siguiente “pueden ser un paso importantísimo para lograr a corto plazo el objetivo prioritario de la temporada” y podrían “señalar el camino que se quiere seguir en el futuro”.

Ambiciosos desde el minuto 1

Con ese porvenir en mente, el entrenador rojiblanco no dudó en afirmar que la escuadra zamorana saltará al partido “siendo ambiciosa desde el minuto uno” para buscar los tres puntos, que podrían ser capitales. “Nosotros siempre salimos a presionar arriba, con gente ofensiva e independientemente del rival. El otro día, en San Sebastián, nos plantamos con cuatro o cinco jugadores muy ofensivos; somos un equipo valiente y vamos a disputar el duelo con valentía”, aseguró, afirmando también que “no será sencillo” pues el Nástic, como otros rivales de la zona alta, “Nosotros nunca queremos dar un paso atrás. Pero, a estos rivales, si el resultado no les favorece, en los últimos minutos te mete jugadores ofensivos y cuelga balones al área, poblando su ataque”. Algo similar a lo que ocurrió en Tarragona, como recordó: “Es cierto que allí nos superaron en cuanto a todo, pero el resultado no fue justo porque, si te meten un gol que está fuera del reglamento (como vio todo el mundo) pues te vas para casa con cara de tonto y sin un punto”. Eso sí, Sabas subrayó que si bien “el pasado no lo puedes cambiar”, el Zamora CF puede “cambiar el presente y el futuro” buscando decantar el duelo a su favor y sumar tres puntos más.