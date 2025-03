Dragones y Benavente aportarán 46 socorristas al histórico Trofeo Nacional de Salvamento “Ciudad de Valladolid”

La provincia de Zamora estará bien representada en la vigésimo segunda edición del Trofeo Nacional de Salvamento y Socorrismo “Ciudad de Valladolid”, en el marco de la II Jornada de la Liga Española de Clubes benjamín y alevín y la III Jornada de la Liga Española de Clubes infantil, cadete y absoluta, que cuenta con pruebas de piscina y de arena, se celebrará el sábado día 22 de marzo en la Piscina Municipal Ribera de Castilla y el domingo 23 de marzo en el campo de banderas del Complejo Deportivo Soto de la Medinilla.

La competición hace historia con récord de participación y reunirá un total de 415 socorristas inscritos, superando en un 20% la participación de la pasada temporada, de los que casi medio centenar son de Zamora, de Dragones Caja Rural y Benavente. Asimismo, también se ha visto incrementado el número de clubes participantes, pasando de 14 equipos de cuatro comunidades autónomas a 20 clubes en representación de siete autonomías (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia).

Los once clubes de Castilla y León que participarán en el evento pertenecen a siete provincias: C.D. Cisne SOS (Ávila), C.A. Teleno Salvamento, C.D. Salvamento León y C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca SOS (Palencia), C.D. Cuack SOS (Salamanca), C.D. 27 Grados (Soria), C.M. Valladolid y C.D. Unión Esgueva SOSVA (Valladolid) y C.D. Salvamento Dragones y C.S.S. Benavente (Zamora). Además, C.A. Acuáticas Calatayud, C. Noja Playa Dorada NetCan, C. Playas de Castro Urdiales, Loredo Surf Life Saving, C.N. SOS Bétera, C.D.E. Pacífico Salvamento, C.D.E. Nautilus S.O.S., C. Salvamento y Socorrismo Extrema SOS y C.A. Umia completarán el listado.

Cartel de la competición / Cedida

Las categorías alevín, infantil y cadete competirán en pruebas de piscina durante la sesión de mañana del sábado, que comenzará a las 10:00 horas, y los absolutos lo harán por la tarde a partir de las 17:00 horas. Durante la jornada del domingo se celebrará la prueba de banderas para todas las categorías.

Por provincias Valladolid es la provincia que más socorristas aporta a la cita (87), seguida de León (82), Palencia (76), Zamora (46), Soria (32), Ávila (21) y Salamanca (5). Asimismo, los nueve clubes invitados suman un total de 66 deportistas.