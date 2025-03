Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Ganar habría sido fantástico pero no justo"

Como se podía esperar, Saulo Hernández no estaba contento con lo acontecido en el Ángel Nieto, pero, tal y como indicó, no por el resultado. "Para mí, la manera en la que salimos al partido no es la correcta. Nosotros tenemos que entender que en esta Liga hay muchísimo nivel, que estamos haciéndolo muy bien durante la temporada, que estamos en la jornada 25 y estamos tres partidos por encima del descenso y la actitud que ha tenido el equipo en la segunda parte es la que a nosotros se nos presupone que tenemos que tener todo el partido, independientemente del acierto, de los árbitros, y de todo". En este sentido, añadió el entrenador que "para poder competir y ganar esta Liga tenemos que hacer muchas cosas muy bien los 40 minutos, individual y colectivamente", y la sensación que tuvo el técnico los primeros 20 minutos ante Alicante es que "no estábamos preparados", indicó.

"Si se hubiese dado la carambola de que ganásemos habría sido fantástico, pero creo que no habría sido justo por lo que se ha visto en los 40 minutos", admitió el responsable de banquillo del Caja Rural CB Zamora.

En su intervención también recordó lo "complejo" que es el baloncesto, "una toma de decisiones constante, a una velocidad tremenda, tanto en defensa como en ataque y en el que tienes que estar concentrado. Nosotros, en la primera parte, no hemos estado a la altura de otros partidos", insistiendo en que la identidad del equipo debe ser la que se vio en el tercer cuarto. "Esa es nuestra mayor baza, esa sensación de electricidad en el ambiente, de que nos creemos que todo es posible, que vamos a tumba abierta y que, aunque cometamos fallos, haya una sensación de que lo que no tengamos por talento o por ideas lo vamos a suplir con una extra actividad más que el equipo contrario y nosotros eso no lo hemos tenido en momentos del partido. Creo que la entrada del partido no ha sido la adecuada", zanjó.