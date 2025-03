Dolorosa derrota del Caja Rural CB Zamora ante HLA Alicante

El Caja Rural CB Zamora no pudo celebrar la décimo primera victoria en Primera FEB. Los zamoranos perdieron ante un HLA Alicante más acertado en el cómputo general y que supo dar con la tecla para sacar del encuentro a un equipo local que no tuvo continuidad positiva en su baloncesto. De hecho, aunque los de Saulo consiguieron dar la vuelta a un -14, vieron como el premio del triunfo fue para un cuadro levantino que supo jugarles y castigó al máximo los errores zamoranos, aunque, eso sí, se estuvo cerca de, al menos, forzar la prórroga (84-86).

El que se vivía en el Ángel Nieto era un partido en el que no se podía fallar, y eso lo sabían bien en una plantilla zamorana cuyo estado de concentración se vio desde el tiempo de calentamiento con unos jugadores conscientes de lo que estaba en juego ante una afición que acudió fiel a su cita, a pesar de ser en horario menos habitual.

Enfrente, Alicante, dada su situación en la tabla (penúltimo), no estaba dispuesto a ponérselo fácil, aunque, tras un par de ataques fallidos por bando, fue Walker el que abrió el marcador con los primeros puntos de la matinal. A partir de ahí, ya en calor, empezó la verdadera lucha, y el CB Zamora obtuvo las primeras rentas importantes (9-2, min 4), que, por mérito rival, no durarían mucho y es que después de una buena salida local llegó la reacción visitante. Como era de esperar, poco a poco los foráneos consiguieron entonarse para enjugar distancias y alcanzar los primeros cinco minutos con un 9-6 en el marcador. Saulo Hernández movía el banquillo con el reto de mantener la intensidad en lo más alto, pero los levantinos ya no aflojaban y el partido ya se había convertido en un intercambio de golpes en ambos postes con máxima igualdad para cerrar el primer tramo con un ajustado 20-19 en el marcador.

El encuentro se reinició y lo hizo con consecuencias negativas para los locales puesto que en el primer ataque Alicante se ponía por primera vez por delante con dos triples que pusieron un desalentador 20-25 en el marcador. Larsen se estaba convirtiendo un absoluto quebradero de cabeza al que costaba defender y una nueva canasta del ‘21’ alicantino obligaba a un tiempo muerto de los zamoranos al ver el 20-27 en el electrónico. Trataba de despertar el CBZ y fue Buckingham quien rompió la sequía de dos minutos y medio sin anotar, pero la frescura de los primeros compases no aparecía en el juego de los del Duero. Con 22-30, el entrenador zamorano apostó por dar de nuevo entrada en pista a Walker y a su liderazgo y es que era necesario recuperar sensaciones ante un oponente que a las primeras de cambio alcanzó un +12 de ventaja (23-35, min. 15). Alicante había dado con la tecla para anular el juego de un conjunto local que estaba totalmente desdibujado y al que los fallos en el rebote y bajo el aro le estaban pasando una seria factura. 14 abajo se entró en el último minuto antes del descanso, y de nuevo Buckingham redujo distancias, pero hacía falta mucho más porque 12 puntos en todo el segundo tramo era un bagaje muy corto para un equipo como el Caja Rural (32-44).

20 minutos para la remontada

Se reanudó el encuentro y las sensaciones fueron otras. Aunque el primer +2 fue para Alicante con un mate que hizo temer lo peor, la reacción llegó de la mano de Jonas que pudo rebajar la barrera psicológica de los 10 puntos, el primer paso para la remontada. El equipo empezaba a carburar y la intensidad sobre la pista alcanzó su punto álgido. La plantilla local (y la afición) creyó que la victoria era posible y esa realidad se confirmó con un triplazo de Hustak que obligó a Alicante a un tiempo muerto (44-48, min.25). Apoyados en el tiero exterior, Powell se unió a la fiesta con un nuevo +3 que metió a la plantilla local de lleno en el partido con una fortaleza defensiva que anulaba por completo el juego visitante, y también con acierto en ataque que certificó de nuevo JP para culminar la remontada (54-53). El cuadro rival no estaba dispuesto a ceder tan pronto y presentó pelea, pero cuando el CBZ está bien arrasa y eso trató de hacer para llegar al último tramo con una pequeña ventaja que invitaba al optimismo (60-56).

Cuatro arriba se afrontaron los últimos diez minutos, y Alicante fue a por todas, y acertó. La tensión era máxima y el empate a 62 no permitía bajar los brazos. Los detalles iba a decidir al ganador de una batalla clave para la permanencia (aunque no definitoria) y las precipitaciones que se veían en ciertos lanzamientos no ayudaban porque daban vida a un contrario que volvía a irse. Viendo el 64-70 Saulo Hernández decidió parar de nuevo el encuentro y reajustar conceptos. Las continuas interrupciones no ayudaban, como tampoco el afrontar los últimos cinco minutos con un 66-73, ni decisiones arbitrales que despertaban las protestas del público.

9 abajo y con gritos de ¡sí se puede! se encararon los últimos dos minutos de choque. Walker tomó el mando y desde la línea de 3 mantuvo con aliento al CBZ que se pudo a 4 a falta de 27 segundos (78-82). El estadounidense no cedió y con un nuevo triple puso a los suyos a 3 dando todas las esperanzas. Al final, no fue posible rematar y ni la canasta sobre la bocina de Powell evitaron la derrota 84-86.