El Zamora visita hoy al mejor filial de Primera RFEF

UtEl Zamora CF intentará prolongar la buena racha de los últimos partidos con una victoria y un empate, sacando algo positivo de su visita esta tarde (18.00 horas) al que está siendo el mejor filial de la categoría, un Sanse que ocupa la tercera posición guiado desde el banquillo por el que fuera jugador rojiblanco Sergio Francisco que acaba de renovar su contrato con el club donostiarra.

El Zamora afronta este segundo encuentro lejos del Ruta de la Plata con el lastre de la lesión de Kike Vázquez que, pese a ser menor grave de lo esperado, tendrá al media punta andaluz alejado del terreno de juego durante cerca de dos meses. Y en este sentido, Juan Sabas fue sincero ayer al declarar en rueda de prensa que "no se de quién me hablas. Kike es importante para nosotros como son todos los jugadores. Ahora no está Kike, pues tendrá que dar un paso adelante otro compañero. Cuando hay lesiones, tenemos que ir con el máximo compañero y habrá otro compañero que lo intentará hacer lo mejor posible para tapar esa carencia o esa ausencia. Pero no nos afecta, hay que ir adelante con todo. Hemos tenido partidos con cinco o seis bajas y el equipo ha respondido bien".

"Para mi es el mejor filial -aseguró el técnico madrileño- y lo demuestran las estadísticas, la clasificación, y los jugadores que tiene. Es una cantera que alimenta al primer equipo constantemente. Nosotros teníamos un "tourmalet" importante con Barakaldo, Leoneas y Real Sociedad, tres equipos que están arriba y son muy buenos. Y hasta ahora, casi conseguimos los seis puntos en los dos primeros partidos, estamos satisfechos con los cuatro que nos llevamos finalmente, y vamos a Lezama a competir con la máxima ilusión para intentar sacar los puntos en un escenario muy complicado".

Pese al rendimiento que ha conseguido, el Sanse es un filial, con lo que supone, pero no deja de tener "una hornada muy buena de jugadores y el 80% jugarán en Primera y Segunda División pronto, y por eso vamos con el máximo respeto pero también con la máxima ilusión de conseguir puntos y hacerlo bien". Sabas no duda que la concentración volverá a ser importante: "Es algo que pedimos siempre a los jugadores pero los rivales también juegan. Siempre les pedimos la máxima concentración e intensidad que puedan dar, pero a veces hay desconexiones que nos hacen perder puntos o encajar goles. En líneas generales, somos de los equipos que menos encajamos y estamos contentos por ello. Somos un equipo que es valiente en sus desplazamientos y en esa línea vamos a seguir. Vamos con la máxima ilusión de sacar algo positivo". El entrenador del Zamora recuerda que su equipo ganó en el Ruta de la Plata en la primera vuelta en los últimos minutos pero en Lezama será distinto porque "en su campo juegan con más confianza, con más entusiasmo y ganas. Tenemos que intentar romper ese esquema de fútbol que tienene, con un fútbol vertical y veloz". n