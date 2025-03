El Recoletas, obligado a rehacerse de nuevo

La inesperada e injustificada derrota ante el Domusa vasco en la pasada jornada obliga al Recoletas Zamora a recomponerse por enésima vez esta temporada esta tarde ante un Barakaldo que, en teoría, parece un rival más débil pero que no le pondrá las cosas sencillas a las de Ricardo Vasconcelos. Ha tenido trabajo por delante durante la semana el técnico portugués del Zamarat para recomponer a un equipo que patinó estrepitosamente en defensa en su visita a Azkoitia-Azpeitia y no puede permitirse más tropiezo inesperados para asegurar el factor cancha en los play off por el título que ya son su único objetivo pues alcanzar al líder Leganés en las siete jornada de Liga que quedan, parece tarea imposible porque además el resto de aspirantes al ascenso directo se están mostrando muy fuertes. Ahora mismo, el líder madrileño dispone de una victoria de ventaja y un partido más respecto a Estepona; dos con respecto al Unicaja Mijas; y tres sobre el Azul Marino mallorquín, mientas el Recoletas Zamora se sitúa ya quinto a cuatro triunfos de distancia que parecen irrecuperables.

El camino hasta el final de la Liga del Recoletas pasa por jugar contra Barakaldo, Castelló, Unicaja y Azul Marino, en el Ángel Nieto; y tendrá que viajar a Barcelona, Leganés y Canoe. Es un calendario final muy complicado en el que tendrá que cruzarse con tres de los cuatro equipos que tiene por delante en la clasificación, lo que supone la oportunidad de recortarles distancias, pero también la de descolgarse definitivamente.

Horbisa Barakaldo no debería ser un enemigo capaz de dar la sorpresa en el Ángen Nieto, pero este Recoletas se ha mostrado capaz de lo mejor y lo peor esta temporada. El equipo guipuzcoano recién ascendido tiene complicado conseguir la permanencia ya que se encuentra situado en la penúltima posición de la clasificación aunque igualado a seis victorias con el puesto 14 que es del Lima Horta y a solo un triunfo de Barça y Castelló, con lo que todo está abierto todavía en esta lucha por la salvación.

Aritz Duro dirige una plantilla integrada por jugadoras llegadas de fuera entre las que destacan la escolta Paula García (Badalona y Melilla), la neerlandesa Linda Van Schaik, la pívot checa Bárbora Tomancova o la también interior Marta Vulovic (Melilla).

Es un equipo con problemas en anotación pero que tan sólo ha encajado 179 puntos más que el Recoletas Zamora en lo que va de Liga, lo que parece predecir un partido de máxima exigencia en ataque para las zamoranas. Además las vascas vienen de lograr su sexto triunfo ante AlQazeres, lo que ha supuesto una importante inyección de moral.

La jornada deparará un partido de interés máximo como será el Azul Marino-Leganés en el que el equipo que dirige Pepe Vázquez tendrá la oportunidad de recortarle terreno al líder.

Este encuentro cobra más importancia teniendo en cuenta que los otros rivales por el ascenso como son Estepona y Unicaja se enfrentan a enemigos teóricamente asequibles y no parece que vayan a ceder terreno en esta jornada.