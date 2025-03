Aina Martín: "Tenemos que ser un equipo maduro"

Aina Martín aseguró ayer en rueda de prensa respecto a la última derrota ante el Domusa que "sabíamos a dónde íbamos, a una cancha difícil porque ellas en su cancha se hacen muy fuertes y lo sabíamos por otros resultados. Intentamos ceñirnos al plan de partido pero por ciertas cosas no fuimos capaces de llevarlo a cabo. En la primera parte estuvimos en el partido pero en la segunda fueron superiores". La jugadora del Recoletas Zamora añadió ayer en rueda de prensa que "como ya hemos hablado en el entreno muchas veces, estamos en un momento de la temporada pensando en el play off pero tenemos que mejorar y ser más constantes, saber que tenemos que ser un equipo maduro para afrontar los partidos que vendrán a partir de ahora".

La jugadora del equipo naranja insistió en los problemas que tuvo el equipo ante el Azkoitia-Azpeitia, como faltas de concentración, fallos en muchas jugadoras, "aunque si te pones a analizar, somos once jugadoras, y si cometemos once fallos, eso te penaliza mucho. Ellas corrieron bastante el contraataque y lo sabíamos de antemano. Siempre hablamos que el scouting individual es más importante que el colectivo y al final, las jugadoras que nos hicieron daño son las que sabíamos que nos lo iban a hacer".

Barakaldo parece un rival propicio para hacer olvidar a las zamoranas la decepción de esta última derrota: "Jugar en casa nos tiene que ayudar a coger sensaciones y a conseguir nuestra propia identidad. Todas sabemos la identidad que tiene el equipo pero no la estamos alcanzando. Viene un equipo, a priori, peor que Iraurgi pero ni te puedes relajar, ni jugar un partido menos serio o menos intenso ya lo hemos visto con cualquier equipo que ha venido al Ángel Nieto".

Las claves para ganarle este sábado al Iraurgi son "las de ir partido a partido, ser conscientes de que tenemos que trabajar en equipo -añadió Aina Martín- porque en cuanto intentamos tirar de individualidades, nos trabamos o nos colapsamos. La clave es jugar a lo que sabemos, hacer las cosas fáciles, simples, lo que sabemos hacer, hacerlo bien y confiar en el plan de partido tanto en ataque como en defensa".

La jugadora catalana no se marca un objetivo concreto para el equipo porque "siendo realistas, el objetivo es jugar el play off y la final a cuatro para poder ascender, pero ahora tenemos que centrarnos en prepararnos para esos play offs".

En la misma línea se manifestó el entrenador, Ricardo Vasconcelos, para añadir que no hay que confiarse con el Barakaldo porque "está cambiando, y la última victoria lo demuestra, ganando un partido contra AlQazeres que no todo el mundo creía que iba a ganarlo. Es verdad que ellas en casa lo hacen bastante mejor que fuera pero es un equipo que está más agresivo y más enchufado porque sabe que tiene que salvarse sea como sea. Es un equipo que, más que desesperado, que aún no lo está, está muy atento y no te puedes relajar ante él porque se ha demostrado que, cada vez que te relajas, te pasan por encima".

El entrenador portugués cree que "jugar en casa siempre está bien, no por ser el Barakaldo, sino por jugar en casa, porque tenemos que recuperar sensaciones, tenemos que recuperar la identidad que se perdió en el último partido aunque ya en el partido anterior contra Arxil no fuimos un equipo sólido defensivamente durante todo el tiempo. En Azpeitia estuvimos bien en ataque, pero cuando encajas 84 puntos es imposible ganar. Tenemos que tener la capacidad de volver a ser un equipo con identidad colectiva y dura defensivamente, contra Barakaldo o contra quien sea". n