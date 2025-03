Martín anuncia que se perderá, como poco, Argentina y EEUU

El Gran Premio de Argentina, que se celebra este fin de semana en el circuito de Termas de Río Hondo, lejos de Buenos Aires, ha vuelto a citar a los tres grandes protagonistas del Gran Premio de Tailandia en la conferencia de prensa: Marc Márquez, Àlex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, los tres pilotos de Ducati. Todos, cuando la organización del Mundial los conectó con el campeón ausente, con Jorge Martín (Aprilia), le desearon lo mejor, es decir, su regreso a la pista, pero todos, especialmente el mayor de los Márquez, que es quien más sabe lo que es lesionarse y volver, le recomendaron que no tuviese prisa por volver. "Escucha a tu cuerpo y él te dirá cuando regresar", le dijo MM93.

"Sí, en efecto, es lo que voy a hacer, voy a escuchar a mi cuerpo como dice Marc", empezó comentando 'Martinator', que agradeció, no solo las palabras de ánimo de los tres "que ya me han enviado mensajes de ánimo hace días". El nuevo piloto de Aprilia reconoció que le estaba costando mucho la recuperación, sobre todo en su escafoides derecho, que es la fractura más delicada. "No os puedo acompañar en Argentina, pero tampoco podré estar en Austin, en Estados Unidos, pues no estaré listo aún". "Austin", añadió el mayor de Márquez, "es un trazado muy exigente fisicamente y mejor tomártelo con calma, la verdad". Martín añadió que quisiera convencer a Aprilia para hacer algún test antes de volver al Mundial.

"Sé que todo el mundo cree que voy a ganar también en Argentina, pero tengo los pies en el suelo. En un GP no hay ganadores ni perdedores, esto acaba de empezar, ¡ojalá! pueda igualar aquí las 90 victorias del gran Ángel Nieto" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo Team

Lo cierto es que los tres grandes protagonistas del Mundial, del bautismo mundialista, mostraron su convencimiento de que Argentina puede ser muy distinto a Tailandia, aunque los tres aspiran a pelear también por el podio e, incluso, por el triunfo. Àlex Márquez, siempre tan sincero, repitió que "estos dos, Marc y 'Pecco', están un pelín por delante, pero vamos a seguir trabajando para ponernos a su altura y, sí, me siento muy a gusto con esta moto, que se adapta mejor a mi estilo de pilotaje, y el equipo está a tope conmigo".

Marc, arrollador en Buriram (Tailandia), espera sentirse tan cómodo y rápido como en el primer GP. "Todo fluye, de momento, todo va redondo y, la verdad, estoy supercómodo sobre la moto. Cuando tienes velocidad, lo tienes todo, todo sale redondo o, como mínimo, eres tú quien debe aportar lo mejor de tu pilotaje para que salgan los resultados. Este es un circuito que me gusta porque la pista va mejorando a partir del primer día y, sobre todo, en momentos determinados está en esa situación poco fiable, rara, en la que yo siempre me muevo bien".

"No he conseguido buenos resultados en este circuito, pero es un trazado que me gusta mucho. Espero haber superado los problemas que tuvimos en el test y GP de Tailandia y poder pelear, de nuevo, con los hermanos Márquez" Francesco 'Pecco' Bagnaia — Piloto del equipo Ducati Lenovo

"Sé que mucha gente piensa que voy a ganar también en Argentina, por la manera que gané en Tailandia", añadió Márquez ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN, "pero la verdad, como le he contado a todo el mundo, que en un GP no hay ganador ni perdedor, es solo el primero, pies en el suelo, quedan 21 citas y 42 carreras, no podemos volvernos locos, hay que ir paso a paso". Márquez sabe que si vence el domingo, en Termas, igualará las 90 victorias en el Mundial del míticoi Ángel Nieto. "Ojalá sigamos sumando y, sobre todo, ojalá lleguemos al 12+1 títulos mundiales".

Bagnaia, por su parte, cuyo mejor resultado en Argentina fue una quinta posición en 2022. "Curiosamente, éste es un circuito que me gusta, sí, no he conseguido grandes resultados pero me encanta y me encuentro bien. Esperemos haber ya superado los resultados extraños en el test y en el GP de Tailandia, que, por cierto, no puedo comentar pero tengo, sí, la impresión de que será un buen fin de semana y espero poder pelear con los hermanos Márquez y, seguro, con alguna Aprilia y KTM".