María O'Mullony abandera "con orgullo y emoción" el "Día de la Cantera" del Balonmano Caja Rural Zamora frente al líder

El Balonmano Zamora y su principal patrocinador, Caja Rural, presentaron esta mañana el "Día de la Cantera" de la entidad viriata. Un acto que estará abanderado por la canterana más exitosa de los pistacho hasta la fecha, María Prieto O'Mullony, que recibirá la insignia de oro del club y que será uno de los principales atractivos de una jornada también importante a nivel deportivo con el duelo entre el equipo de Félix Mojón y el líder, BM Soria.

En la presentación realizada en Caja Rural, tuvo como anfitriona a Laura Huertos, quien no dudó en señalar que para la firma financiera es "un orgullo formar parte del balonmano", y juntos poder "fomentar el deporte en la ciudad y la provincia", especialmente a través de "esa gran cantera" pistacho que podrá observarse el sábado en la pista del Ángel Nieto que invita a los más pequeños a "practicar deporte y mantener hábitos saludables".

Huertos, por supuesto, también tuvo palabras para María O'Mullony, a quien felicitó "por su trayectoria y el reconocimiento que recibirá el sábado" encabezando la foto de los jugadores de base a los que un día perteneció.

Iñaki Gómez, emocionado ante un Día de la Cantera tan especial

Iñaki Gómez, presidente del Balonmano Zamora, tomó el testigo de su anfitriona y expresó su satisfacción por la jornada que acontecerá el sábado en el Ángel Nieto gracias, entre otros, a Caja Rural, a quien agradeció su apoyo y del que señaló "es un honor tener su nombre y logotipo en el pecho".

"Para nosotros es un día especial y se me cae un poco la lagrimilla comparando fotos de todas estas temporadas anteriores, son más de 20 años y es impresionante cómo ha evolucionado el club y el número de familias que nos acompañan hoy en día", señaló Gómez, afirmando que "para esta foto están convocados 725 participantes de los 30 equipos de deporte escolar, 13 equipos federados, el equipo de veteranas y el equipo inclusivo que forman el club". Cifras que "dan un poco de vértigo", según reconoció, si bien el club funciona a buen nivel gracias a los 21 trabajadores que posee.

Gómez afirmó que a este "Día de la Cantera" acudirán todas las instituciones así como 25 patrocinadores que han sido citados y varias asociaciones, buscando "abrazar a toda la sociedad zamorana" a la que intenta representar deportivamente el club día a día. Un club que rendirá homenaje a María O'Mullony, para quien también tuvo unas palabras: "Toda Zamora la conoce. Tiene una carrera brillante, una trayectoria que ha llegado al techo que todo deportista desea, los Juegos Olímpicos, y me emociona pensar en todos su paso por nuestra cantera. Recuerdo todavía cuando era alevín y no pudo jugar un encuentro del sector infantil... un fracaso del que, como enseñamos en la base, se puede aprender. Quizá si no hubiera sido por aquel paso, hoy no habría llegado tan lejos".

Después de rememorar los éxitos de Omu en el Balonmano Zamora, así como nombrar a sus entrenadoras y compañeras de equipo en la base "sin los que no hubiera podido ser quien es", esa jugadora que demostró que un zamorano puede llegar a la élite, el presidente dio paso a Omu, para que la lateral internacional expresa su emoción al saber que recibirá el más alto honor del club de su infancia.

Omu, una más de la familia pistacho

"Para mí el sábado va a ser un día muy especial. Me siento muy emocionada pues, al final, cuando miras hacia atrás y ves toda la trayectoria, recuerdas tu carrera. Yo me acuerdo mucho de ese momento, de formar parte del primer equipo femenino en de Balonmano", afirmó O'Mullony, añadiendo: "de pequeña hacía judo y empecé con el balonmano porque me divertía. La verdad, no se me daba nada bien, era bastante mala de pequeña, pero tuve la suerte de encontrarme con entrenadores que tuvieron mucho empeño en que yo fuese para adelante y compañeras que me animaron a ello. Personas que, con mucho esfuerzo, hicieron que llegara todo lo que llegué en su momento y a todo lo que estoy viviendo ahora".

Omu recordó que "el pasado verano, en los Juegos Olímpicos" echó la vista atrás y "pensando en todas las personas que me ayudaron a alcanzar ese sueño", rápidamente pensó en "toda esa familia que forma el Balonmano Zamora". "Nunca pensé que iba a llegar allí y haberlo conseguido... estoy muy orgullosa de todo ello y de llevar a Zamora hasta allí, de formar parte de esta familia y espero que el sábado sea un gran día para todos", comentó la jugadora emocionada, afirmando haberse sorprendido "al ver que esta cantera tiene tantos niños y niñas. Es una auténtica pasada y eso debe hacer estar súper orgulloso a todo aquel que esté en el club, porque hacen muy buen trabajo". Una labor que abanderará el sábado para convertirse en una de las tres insignias de oro del club junto a José Antonio Quintana y Eduardo García Valiente.