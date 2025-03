Ancelotti: "Queríamos acabar el partido antes de los penaltis"

Carlo Ancelotti compareció con un semblante serio en la sala de prensa del Metropolitano, pese al triunfo del Real Madrid, para valorar la victoria de los blancos que les mete en los cuartos de final de la Champions, donde se medirá al Arsenal el próximo martes 8 de abril, en Londres, y el 16 en el Santiago Bernabéu. El italiano comenzó analizando el encuentro: "Ha sido un partido difícil porque nos han marcado en el primer minuto. La dinámica ha cambiado un poco, ellos han defendido muy bien, hacían contras y no hemos creado muchas situaciones claras. Es complicado encontrar situaciones claras contra el Atlético porque defienden de forma espectacular con una actitud extraordinaria. He intentado explicar bien la prioridad para no perder balones innecesarios y que te marquen el dos a cero. Por eso creo que no se ha forzado mucho las jugadas y no hemos tenido muchas ocasiones".

Sobre el impacto del gol en el primer minuto apuntó: "La preocupación que tenía era un partido sin control, lo importante era no perder el equilibrio para buscar una contra. En la segunda hemos tenido un control bueno en campo contrario, podía ser como ha pasado que llegase a los penaltis". También analizó la prórroga, sobre la que advirtió lo siguiente: "Nosotros queríamos acabar el partido antes de los penaltis. Camavinga ha aportado muchísimo, he cambiado a Tchouaméni porque tenía la tarjeta amarilla, Brahim ha entrado aportando mucho. Se ha lesionado también Mendy... pero seguimos peleando".

La tanda de penaltis

Sobre la elección de los lanzadores de penaltis comentó: "Queríamos meter a Endrick como quinto, pero he visto su cara y hemos pensado que tirase Rudiger, que es más frío. Lo hemos hablado, le he dicho a Endrick que iba a tirar el quinto y no le he visto muy feliz y le he dicho 'espera, espera'... En la tanda, como Rudiger marcó con el City, por eso le elegimos para el quinto lanzamiento". Y también se refirió a lo ocurrido con Julián Álvarez al escurrirse y tocar dos veces el balón en su disparo: "Es muy raro, sí. Lo toca, hace dos toques. Chuta con el derecho y toca con el izquierdo. Creo que habían detectado desde el VAR cuando nos hemos dado cuenta. Es una lotería, esto se sabe. Hoy nos ha tocado cara, pero creo que el Atlético sale con la cabeza alta. Yo he vivido la tanda con tranquilidad porque es una lotería y solo me quedaba esperar para saber si salía cara o cruz".

