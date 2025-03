María Prieto O`Mullony jugará en el Lublin polaco

La zamorana María Prieto O’Mullony reforzará al MKS FunFloor Lublin en la próxima temporada, según ha anunciado el club polaco que disputará la Liga Europea. La lateral zurda formanda en el BM Zamora de 27 años juega actualmente en el Aula Cultural de Valladolid con el que ha jugado ya 19 partidos y ha marcado 104 goles lo que le sitúa como segunda máxima anotadora de la Liga Iberdrola, máxima categoría del balonmano femenino español en la que finalizó primera en la pasada campaña. En su trayectoria profesional ha pasado por el Cleba León, Bera Bera y Aula Cultural Valladolid.

Prieto O´Mullony ha anunciado que "el Lublin no es ningún desconocido para mí ya que nos enfrentamos en los dos partidos de clasificación de la EHF Europa League con el Super Amara Bera Bera. Sé que este es un equipo que siempre lucha por el primer puesto en la liga polaca y es importante para ellos jugar copas europeas. Hay buenas jugadoras jugando allí y creo que puedo desarrollarme junto a ellas. Estoy emocionada y ansiosa de ser parte de este proyecto. Me gustaría aportar lo máximo posible al equipo -señaló la mediapunta zamorana en declaraciones a la web del club polaco-. Soy una jugadora a la que le gusta el juego intenso y rápido. Siempre juego al 100 por ciento. También me gusta disparar desde media distancia y jugar sin balón", añadió.

"Es una jugadora con buen tiro, pero también juega bien en el uno contra uno. Creo que puede acelerar el juego para nosotros. La vimos en las Copas de Europa y en la liga española y nos llamó la atención. Creo que será un refuerzo para la próxima temporada y nos dará muchos motivos para aplaudirla", explicó el que será su entrenador, Paweł Tetelewski.

María Prieto O’Mullony nació en Zamora, donde se formó como jugadora en el BM Zamora. Con tan solo 15 años firmó su primer contrato profesional con el club Cleba, y tras dos temporadas en León, pasó al Club Deportivo Balonmano Aula Cultural. El punto de inflexión en su carrera fue la temporada 2017/2018, en la que se convirtió en la máxima goleadora de la competición española con 228 goles. Fue el mejor resultado de los últimos años en España. En los años siguientes representó al equipo Super Amara Bera Bera. Aunque las lesiones le dificultaron jugar con regularidad, ganó el título de campeona en tres ocasiones con el equipo vasco. En 2022 regresó al Aula Cultural, con el que firmó un contrato hasta 2026.

En la selección juvenil española, O´Mullony marcó 128 goles en 33 partidos. Ya ha disputado 40 partidos con la selección absoluta, marcando 76 goles. María Prieto O’Mullony ha jugado este año la Superliga ORLEN y en enero, Caja Rural Aula Valladolid se enfrentó a MKS URBiS Gniezno en la Copa de Europa EHF. Su contrato con el conjunto blanquiverde polaco estará vigente hasta el final de la temporada 2026/2027.

Paweł Tetelewski explicó que se trata de una incorporación en la que venimos trabajando intensamente durante mucho tiempo. "Sé que a pesar de las ofertas que barajaba, hemos llegado a este acuerdo gracias a la buena opinión sobre MKS que nos hemos ganado. Nos caracterizamos por ser un club estable y en desarrollo que tiene condiciones para luchar por metas altas. Hasta el momento, María Prieto O'Mullony ha demostrado ser una gran goleadora. Nuestras expectativas con respecto a su presencia en el equipo son acelerar el juego y aumentar la potencia de golpeo desde el lado derecho de la segunda línea en la próxima temporada durante los partidos en las canchas polacas y europeas" , concluye el presidente del consejo de administración del MKS Lublin S.A., Tomasz Lewtak.