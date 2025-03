Ya hay diagnóstico sobre la lesión de Kike Márquez, jugador del Zamora CF

Ya hay diagnóstico para la lesión de Kike Márquez, jugador del Zamora CF que se veía obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 80 ante la Cultural Leonesa con una dolencia en la rodilla.

Las primeras impresiones no eran nada halagüeñas y así lo manifestó el propio entrenador, Juan Sabas, al término del derbi (1-1), aunque con el paso de las horas el optimismo se fue adueñando de todos puesto que mejoraron las sensaciones del mediapunta.

Finalmente, la resonancia arroja que el de San Lucar de Barrameda sufre un esguince en el ligamento interno de la rodilla, lo que le mantendrá fuera de los terrenos de juego un mes y medio aproximadamente, aunque siempre dependerá de la progresión de la propia lesión y de cómo evolucione el futbolista.

Con todo, y a pesar de no poder contar con Márquez durante varias semanas la sensación en el Ruta de la Plata es de alivio por no perder a no de sus jugadores más determinantes para más tiempo. Prueba de ello es que es uno de los hombres con más minutos acumulados y el máximo goleador, con nueve dianas hasta el momento, sin obviar que es un gran asistente.