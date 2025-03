¿Por qué convocas a mi hijo si no va a jugar? Un mal que se vive en el fútbol base en Zamora

Llevamos años escuchando hablar sobre la importancia de que nuestros hijos practiquen deporte, el que quieran, y no solo por los beneficios que aporta el ejercicio en sí, sino por todo lo que rodea a un club: el sentimiento de pertenencia, compañerismo, respeto, educación en valores… Un sinfín de parabienes con los que las diferentes entidades deportivas elaboran una propuesta llamativa a principio de curso para captar a los pequeños jugadores, y también a los padres, que ven en ciertas actividades el lugar perfecto para que sus vástagos sigan desarrollándose.

Lo difícil es mantener ese atractivo con el paso de los meses, cuando las diferentes ligas aprietan y el resultado de un partido o el puesto en la clasificación empieza a ser cada vez más importante, restando validez a otros aspectos como puede ser el simple disfrute, que en muchos casos en el verdadero motivo por el que se le apunta a ‘X’ actividad, o los sentimientos de esos (y esas) futbolistas que acuden felices con la equipación de “su equipo” cuando están convocados y después no pisan la pista o terreno de juego ni medio segundo.

En este caso hablamos de fútbol sala y fútbol. Es evidente que en un lugar pequeño como Zamora, con pequeñas ligas en las que todos se conocen, puede haber cierta rivalidad, con piques sanos en ocasiones, pero que no deben traspasar ciertos límites. Hay una máxima y es que si los padres tenemos que aceptar que no tenemos en casa a Mbappe, Lamine Yamal, Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, los entrenadores deben meterse en la cabeza que no son Guardiola, ni Ancelotti, y que no se están jugando la Champions League, aunque la gran responsabilidad está en los clubes, en ciertos clubes.

Palmadita en la espalda y... ¡hasta la próxima!

Si una entidad tiene como gran lema la educación en valores y la apuesta por el desarrollo, no es de recibo que haya convocados que, cuando llega el momento de la verdad, no tengan ni un minuto de juego, por mucho que quieran mantener el resultado a favor, y que la recompensa a la eterna espera en el banquillo sea una palmadita en la espalda, y... ¡hasta la próxima! Son niños y niñas a los que se les "ha vendido" que ese era el sitio perfecto para hacer deporte y han conseguido que sea un verdadero suplicio que terminan rechazando, muchos de ellos en silencio, lo que es más doloroso. En un mundo ideal la repartición de minutos de juego sería exacta entre los convocados, pero se puede aceptar una distribución equitativa al talento que van mostrando los jugadores, pero en ningún caso convertir unos jugadores en convidados de piedra en un partido de su equipo, mientras otros lo juegan absolutamente todo. Para eso, ya habrá tiempo.

¿A qué edad se empieza a primar el marcador sobre el resto de cuestiones?, ¿en qué momento empieza a valer todo por los puntos en juego? Puede que ese salto se viva en categoría Infantil, en ambito Regional, pero en ningún caso antes y, si es así, que en el slogan de principio de temporada para captar jugadores dejen claro que lo único que les vale es ganar, añadiendo que ahí no se reparten los minutos.

Es un problema real, que se vive y sufre en más de un equipo de la provincia y al que los responsables de las entidades deberían poner remedio o dejar claro que ahí solo juegan "los elegidos".