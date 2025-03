Saulo Hernández: "Hicimos una entrada en el partido horrorosa"

Saulo Hernández insistió como ya lo había hecho en otras victorias de su equipo en destacar que la de ayer ante Castelló volvió a ser fruto de la unión de la sociedad zamorana en torno a este equipo que está haciendo historia: "Tengo que dar un gracias gigante a todas las personas que están en el Club y que le rodean porque es muy complicado de conseguir cosas como las que estamos viviendo ahora. En el verano ya hablábamos que para que una ciudad pequeña como Zamora consiga mantenerse en una de las diez mejores ligas del mundo, la única fórmula era que entre todos empujásemos en la misma dirección y desde ese primer día sentimos ese empuje. No puedo estar más agradecido y orgulloso por lo que hemos vivido hoy", y también tuvo palabras de reconocimiento para Kevin Buckingham que reapareció de forma brillante: "Llevamos con él dos años y ha pasado por un par de meses muy complicados, hasta el punto de que no sabíamos si le íbamos a volver a ver en la pista Y hoy le hemos visto tirándose a por los balones, poniendo en pie al pabellón y sintiéndose feliz en la pista, me ha alegrado un montón por él".

Saulo Herández observa a Hearst desde la banda. / MAL

En cuanto al partido, Saulo Hernández lo calificó como "muy complicado, como todos, en el que hicimos una entrada horrorosa, no tanto en temas técnico-tácticos o de que ellos metan más o menos, sino porque teníamos la sensación de que ninguno de los jugadores estaba en la pista. No sé si era por el exceso de presión por ser un partido muy importante para nosotros y con el pabellón lleno. No sé por qué, pero no estábamos, hasta que ha salido Hearst que ha sido el que ha conseguido enganchar a los demás al partido, junto a Kevin, en un segundo cuarto magnífico que nos permitió seguir con opciones en los dos últimos cuartos".

"En esta categoría, cada victoria es un tesoro muy grande que tiene mucho mérito. A falta de once jornadas estamos fuera de los puestos de descenso, y pase lo que pase estaremos a tres victorias de esa zona. Ahora lo que necesitamos es seguir compitiendo en cada partido porque la fuerza del CB Zamora es el CB Zamora porque nosotros no tenemos grandes fichajes mediáticos o superestrellas, pero sí un grupo en el que, todos van sumando. No sabíamos si iba a poder jugar hoy Paukste por una lesión en un pie y Kreso ha hecho el mejor partido de la temporada".

Por su parte, Frederic Castelló, técnico del Amics, se lamentó del mal juego de su equipo: "Hemos empezado muy bien con lo que habíamos hablado y llegamos a ganar de 15 puntos y no entiendo que se produzca otra vez el apagón que ya nos ocurrió la semana pasada en el primer cuarto. Cometemos errores que nos penalizan mucho atrás, con tonterías, y tampoco hemos tenido suerte con los árbitros aunque la culpa de la derrota la tengo yo".n