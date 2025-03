El CD Villaralbo salva un punto en el último suspiro (2-2) ante el Burgos Promesas

El CD Villaralbo consiguió salvar un punto en su envite frente un Burgos CF Promesas que se adelantó en el marcador aprovechando los fallos locales, pero que cedió en el segundo acto ante el empuje azulón que supuso el 2-2 a un minuto del final.

Arrancó el duelo con los azulones marcando el paso, con el balón y pisando área local en varias ocasiones. Eso sí, sin llegar a rematar sobre la portería de su oponente.

El conjunto de Jorques lo intentaba adaptándose a las condiciones del choque, con un terreno cargado de agua y mucho viento. Un trabajo que efectuó mejor que su rival, gozando Bamba de la primera clara ocasión con un tiro que se fue arriba en el minuto 10. Esa acción hizo despertar al Burgos "B" que empezó a asomarse por área rival. Los visitantes no equilibraron el juego y, sin embargo, encontraron con el primer gol de la tarde a su favor en un centro casi desde la esquina de Oussama que se envenenó y sorprendió a Miguel para convertirse en el 0-1 cuando corría el minuto 23.

El CD Villaralbo vio aplacada su fuerte salida, pero no bajó los brazos. Sin embargo, no pudo someter a su rival ni generar ocasiones. Esa falta de dominio la pagó cara el cuadro local en el minuto 39 cuando, en un grave despiste azulón, Miguel se vio forzado a cometer un claro penalti para retrasar el 0-2 porque, desde los once metros, el filial burgalés amplió distancias gracias a Fermín segundos después.

Cambios, pero la misma actitud para lograr remontar

Sin tiempo para reacción, el CD Villaralbo buscó la remontada en la segunda mitad. Un tiempo que arrancó con la entrada al campo de Peralta, Luismi y Pepe. Toda una declaración de intenciones que tuvo su efecto a los ocho minutos, en una falta botada por Luismi que Cepeda cabeceó para poner el 1-2.

Con más de media hora por delante, el bloque de Jorques apretó los dientes y buscó el empate con ahínco ante un Burgos Promesas más recatado, defendiendo su ventaja. Así, los locales comenzaron a acumular ocasiones, como un intento de Beni o un tiro de Yago que no encontró portería en el 70.

Marc, meta visitante, se erigió entonces en el gran obstáculo azulón. Como cuando despejó una ocasión clara de Pepe a córner o cuando atajó un tiro de Luismi en el 73.

Los últimos diez minutos llegaron en pleno acoso villaralbino sobre la meta burgalesa. Y tanto insistieron los locales que acabaron por lograr el empate. Casi en el último suspiro, en una falta colgada por Miguel que tocó More para que Sekou firmara un 2-2 más que merecido para el CD Villaralbo. Un empate que supo a poco, pero que evitó una derrota fruto de los errores que hubiera supuesto mucho castigo al juego azulón.