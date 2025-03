Juan Carlos Yañez, delegado provincial de piragüismo: "Quiero una comunicación directa con los clubes"

Con la llegada de Rubén García Pedruelo a la Presidencia de la Federación de Castilla y León arrancó una nueva era en el piragüismo regional. Uno de los primeros pasos a dar por el nuevo responsable autonómico fue la creación de comités y equipos de trabajo, donde los diferentes clubes de la provincia están muy representados, además del nombramiento de los delegados, uno de ellos el de Zamora. El "elegido" por García Pedruelo y al que le propuso el reto fue a Juan Carlos Yañez Torices, deportista y actualmente directivo del Fluvial de Villaralbo que a sus 41 años lleva media vinculado al deporte de la piragua. "Yo soy de Villaralbo y siempre he estado vinculado al Fluvial. Es cierto que pocas veces he competido, he remado más por afición, pero me gustó el mundillo y estuve 10 años de secretario y dos como presidente", lo que le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de deportistas y entidades. Ahora, después de un tiempo fuera de la provincia por motivos laborales, se inicia en esta nueva aventura que "no me costó aceptar porque me gusta ayudar", teniendo claro que su objetivo es llevar a cabo una línea continuista en consonancia con el trabajo iniciado por Capi.

"Todavía no me ha dado tiempo a mantener reuniones con todos, pero quiero tener una comunicación directa y constante con los clubes, que me trasladen sus peticiones para poder seguir impulsando el piragüismo de Zamora", que es el gran reto que se marca para estos próximos cuatro años de mandato.

Yañez Torices, que se define a sí mismo como tranquilo y conciliador, y, aunque piensa que ahora mismo existe un buen ambiente entre los clubes, insiste en que él siempre tratará de mediar para que todo siga avanzando en buena dirección y que el piragüismo de Zamora siga recuperando esplendor. El pasado fin de semana fue su "puesta de largo" en el cargo con el Regional de Invierno en Villardeciervos, pero todavía quedan muchas citas por delante para consagrarse: la reina de todas, la joya de la corona, será la Regata de Sanabria 2025, fechada ya para el 6 de julio.