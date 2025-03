Así fue la jornada para la cantera del BM Zamora en las ligas regionales: Motorglass BM Zamora gana un festival de goles

Pese a la celebración del Carnaval y los días no lectivos, la cantera del Balonmano Zamora disputó varios encuentros de las ligas regionales de Castilla y León. Choques que, en esta ocasión, contaron con una única alegría, si bien el desempeño de los conjuntos pistacho fue bastante bueno.

Infantil masculino

El Motorglass BM Zamora "A" de categoría infantil masculina logró una victoria crucial en su liga al ganar frente a Balopal por 46-41 en un partido que fue todo un festival goleador.

En un partido intenso y competido, los zamoranos supieron corregir a tiempo su defensa para mantener el envite igualado al descanso (21-21) ante un inspirado conjunto palentino. Un esfuerzo que tuvo su premio en la segunda mitad, también equilibrada, que los pistacho decantaron a su favor durante los cinco minutos finales con una defensa 3-3 y un gran juego sin balón en el que la conexión entre Tejero y Diego resultó decisiva.

Por otra parte, también en categoría infantil masculina, el Balonmano Zamora "C" saldó con derrota (29-38) su envite ante el Balonmano Palencia. Un encuentro en el que los zamoranos mejoraron con creces su actuación respecto al partido de ida, llegando con opciones de victoria al descanso para acabar cediendo fruto de la diferencia física con sus adversarios.

Cadete masculino

Un mal comienzo condenó al cadete masculino BM Zamora "A". Los zamoranos no lograron entrar bien en el partido, lo que permitió a los palentinos sacar una ventaja de hasta 5 goles. Sin embargo, tras realizar algunos cambios clave, los zamoranos mejoraron en ataque y fortalecieron su defensa, recortando la diferencia para llegar al descanso con un 14-16 en el marcador. Pese a ello, y a los esfuerzos continuos por remontar, el equipo zamorano no pudo hacerse con la victoria y cayó por un ajustado 29-30 que no recompensó los méritos que realizó en pista.

Juvenil masculino

El IES Universidad Laboral Zamora A cayó ante el Balonmano Palencia por 34-37 en un encuentro marcado por un constante cambio de estrategias y un guion muy igualado, con continuos altibajos y alternancias en el dominio del marcador. Los zamoranos, tras un gran esfuerzo en el primer tiempo, alcanzaron el descanso perdiendo por dos goles. Así, y pese a algunos momentos de brillantez, la falta de concentración y varios fallos decisivos en las fases finales del juego impidieron a los locales alcanzar la victoria.

Segunda Nacional

El Moralejo Selección cayó por 30-39 frente al BM Sariegos, líder de la liga en Segunda División, en un choque en el que los zamoranos impusieron un ritmo alto de juego que, por momentos, hizo a los locales acreedores de un buen resultado. Sin embargo, y pese a que el repliegue defensivo de los pistacho funcionó a la perfección, la calidad y mayor experiencia de los jugadores visitantes acabó por imponerse a la buena actuación del filial de los «Guerreros de Viriato». Un conjunto que no dejó de luchar y mereció mejor suerte.