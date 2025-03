El Zamora CF y el Grupo Páez cierran filas en torno a la figura de Juan Sabas

Siempre le han brindado su apoyo, y esta vez no iba a ser una excepción. El Grupo Páez ha cerrado filas en torno a la figura de su entrenador, Juan Sabas, quien al término del encuentro del pasado domingo ante el Barakaldo (2-1) pronunció unas palabras muy comentadas por la afición del Zamora CF, y es que confirmó que, a pesar de estar feliz por esta etapa en la capital del Duero, problemas personales y algún desencuentro puntual le están afectando enormemente.

Ante esta situación los máximos responsables del club rojiblanco lo tienen claro y no dudaron en recordar que están enormemente satisfechos con el trabajo del madrileño en una temporada en la que, volvieron a insistir, el reto es la permanencia en Primera RFEF. Respetando la privacidad de Juan Sabas, los mandatarios no dudaron en afirmar que están "al 200% con él", como ha ocurrido a lo largo de todo el curso, incluso cuando los resultados no acompañaban, y, a pesar de que comprenden que pueda tener sus preocupaciones familiares de las que es difícil desconectar, saben que está involucrado con el club al máximo y se encuentra "tranquilo, motivado y con ganas". "Siempre le damos ánimo y todo lo que necesite porque está haciendo un gran trabajo y hay que apoyarlo", reconocieron desde la dirección del club. "Tiene un proyecto perfecto para dar todo lo que le pedimos", añadieron los responsables en declaraciones a este periódico, a la vez que admitieron que uno de los consejos que trasladaron al míster es que se evada de ciertas críticas que pueda recibir y que se meta en su burbuja, en el proyecto y en los objetivos a cumplir.

"Él está muy contento, con ganas, y nosotros sabemos que el reto es salvarnos. Este año la permanencia es lo principal, y ya el año que viene haremos un proyecto bonito, más potente. No obstante, esta temporada estamos disfrutando también en muchos partidos", comentaron sin esconder que en muchos encuentros les están pesando en demasía las segundas partes.

A este respecto, expusieron que "esto es fútbol y los demás también juegan", insistiendo en que el Barakaldo, por ejemplo, tiene una gran plantilla, que va cuarta y tiene jugadores con pasado en Segunda División. Con este apoyo, desde la cúpula del Zamora CF quieren zanjar cualquier polémica para centrarse en lo deportivo, en su choque ante la Cultural y es que creen que la victoria ante el líder es posible y con esa intención se desplazarán este próximo fin de semana.