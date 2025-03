Marta Díez y Javier Capote, plata en el Nacional Máster

El Campeonato de España Master de Atletismo Short Track se saldó con dos medallas de plata para el deporte zamorano gracias a las actuaciones de Marta Díez Manzano, en los 800 lisos, y a Francisco Javier Capote, en los 400 lisos, en la competición disputada durante el fin de semana pasado en Estepona (Málaga).

Fernando Lorenzo, segundo por la izquierda. | BAT

Díez Manzano, enrolada en el Universidad de Oviedo, regresó a la distancia de su juventud para firmar un brillante segundo puesto en los 800 metros lisos de la categoría F40 con una magnífica marca de 2´19´69 que obligó a Isabel Martínez a firmar el mejor registro europeo de la temporada con 2´16´´50 para llevarse el título de campeona de España.

El otro título de subcampeón nacional se lo adjudicó Francisco Javier Capote, delegado provincal de Atletismo, que corrió los 400 lisos en 1´03´´46 pulverizando su marca personal en la distancia y en la categoría M65. El atleta zamorano solo fue superado por José Povedano con 1´02´´19, mejor marca europea, y tercero fue José Antonio Fernández con 1´03´´60.

Capote volvió a subir al podio en la categoría de mayores de 65 años en los 200 lisos tras ser segundo en la segunda final con 28´´11 en la que se impuso Ramón Goikoetxea con 27´´56, tope europeo de la temporada. Completó el podio José Povedano con 28´´05 relegando al zamorano a la medalla de bronce.

La actuación zamorana se completó con Fernando Lorenzo (Benavente Atletismo), un habitual en el podio del 1.500 en competiciones nacionales e internacionales master, que esta vez no pudo pasar del sexto pueto en ls división M50 con una marca de 4´27´´12. El mediofondista zamorano estuvo en la cabeza de la carrera a lo largo de seis vueltas y media pero pagó caro el gran esfuerzo realizado en la lucha por las medallas siendo relegado en la parte final de la prueba hasta el 6º puesto final.

El Vino de Toro Caja Rural registró dos buenas actuaciones en el Nacional Master, con Miguel Ángel Rodríguez tercero en los 800 lisos M60 con 2´25´´02, y el también segoviano Angel Luis Canto alcanzaba el título nacional M45 en los 1.500 metros con 4´23´´50.

La cruz fue para las jóvenes sub 18 del Vino de Toro Caja Rural que disputaron su Campeonato de España en Valencia. Tanto Medea Hernández Perez. en los 60 lisos, como Blanca García Heras, en los 1500, cumplieron con sus objetivos en su medida, que no eran otros que en este primer año en la categoría sub 18, ir adquiriendo experiencia en estas competiciones de alto nivel. Ambas estuvieron lejos de sus mejores registros, aunque en su beneficio se quedan con la experiencia vivida en un nuevo Campeonato de España. n