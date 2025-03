Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Me hubiera gustado competir un poco más ante Obradoiro"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, señaló el domingo tras la derrota de su equipo ante Mombus Obradoiro que le hubiera gustado "competir un poco más" frente al conjunto gallego, si bien no dudó en reconocer que la derrota "es fácil de explicar" debido a la diferencia de calidad entre ambos equipos.

"El partido es sencillo de explicar y difícil de corregir", comentó el técnico zamorano en rueda de prensa, detallando: "Sencillo de explicar porque Obradoiro es mejor que Caja Rural CB Zamora, no creo que haya necesidad de darle muchas vueltas a eso. Aunque, me habría encantado haber competido un poco más".

Saulo destacó que, para haber plantado más resistencia ante Mombus Obradoiro "tres cosas tendrían que haber pasado en el encuentro" y ninguna de ellas ocurrió. "En primer lugar, deberíamos haber hecho un uso mejor de las faltas que realizamos porque nos metimos en bonus muy pronto en cada cuarto; eso permite que, un equipo de tanta calidad como Obradoiro, vaya a la línea de tiros libres con regularidad cuando no hace canasta", empezó analizando el zamorano, para proseguir: "hubiéramos necesitado que su acierto desde la línea de tres no fuera el que tuvieron hoy. 19 de 35 intentos son muchos triples y es cuestión tanto de malas defensas como la calidad indudable de sus jugadores. Y, en tercer lugar, el apartado que más me preocupa, no transmitir esa sensación de que, cuando las cosas no salen como queremos, nos diluimos más rápido de lo que me gustaría como entrenador". Palabras tras la que se detuvo en el último punto, para comentar: "entiendo la dificultad de jugar frente a estos jugadorazos y la sensación de tener que sacar de fondo tras cada defensa, pero el deporte consiste en eso, en sobreponerse a esa sensación de impotencia y hacer las cosas de manera correcta para tener más posibilidades de ganar".

El técnico del Caja Rural CB Zamora no dudó en destacar que ese fue "el mayor debe" de su equipo ante un Mombus Obradoiro al que felicitó por la victoria y deseo su regreso a ACB para, señalar, que tanto esa meta como el play-off están lejos de la visión zamorana ahora mismo, pese a que "mucha gente tenga ese sentir porque tanto Zamora como Cartagena están donde nadie pensaba a estas alturas de temporada. "Tenemos las cosas claras; esta es una liga tremenda, la Primera FEB más potente de las últimas dos décadas según dicen, y es nuestra primera temporada. Nosotros celebraremos la permanencia como Obradoiro celebraría el ascenso", señaló Saulo, concluyendo: "si cae algo más, tendremos los brazos abiertos, pero en el vestuario no se habla de otra cosa que de la permanencia porque entendemos la dificultad que entraña sacar cada partido y alcanzar la salvación".