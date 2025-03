Rafa Tresaco, jugador del Zamora CF: "Son tres puntos importantísimos"

Rafa Tresaco, jugador del Zamora CF y goleador determinante en el triunfo ante el Barakaldo CF por 2-1, comentó tras su primer "doblete" en el Ruta de la Plata que los rojiblancos se están haciendo "fuertes en casa" y espera que siga así, ya que "la categoría está siendo muy igualada" y cada punto cuenta mucho.

"Eran tres puntos importantísimos. En esta categoría cualquiera gana a cualquiera, está siendo una liga muy apretada", comentó el futbolista, lamentando "haber perdido esos tres puntos el otro día en Andorra", porque, en su opinión, "el equipo se los mereció". Una derrota que quedó atrás con el 2-1 ante Barakaldo: "Hoy nos hemos hecho fuertes en casa y hemos sacado esos tres puntos".

El atacante analizó el partido y destacó que, como hace una semana, el Zamora CF "estuvo muy bien durante la primera mitad, como el otro día", pero "en la segunda mitad, no sé por qué, nos echamos un poco para atrás". "Ellos cambiaron cosas al descanso y nos descolocó. Creo que estuvieron mejor que nosotros en la reanudación, pero al final hemos podido aguantar y ganar, que es lo más importante".

Tresaco dio bastante valor al botín conseguido el domingo pues "ahora viene un calendario complicado" y si bien el Zamora CF va a "ir a por ello", en Primera RFEF cada punto cuenta y mucho. El jugador valoró más ese éxito que sus dos goles en el Ruta de la Plata, dos tantos en una campaña en la que reconoció que le está "costando ver puerta". "Este año me está costando ver portería. Es verdad que he tenido ocasiones, pero no he estado acertado", indicaba, señalando: "creo que el equipo necesita más de mí en ese aspecto, que tengo que dar un plus más. Ojalá pueda seguir contribuyendo así".