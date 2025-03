Radiografía al 'tsunami' goleador creado por Flick en el Barça

Ser el equipo más goleador de Europa exige, además de talento y acierto, sobre todo, vocación. Un espíritu ofensivo que muchos pueden tener pero que no todos pueden plasmar, y menos para situarse en la cima.

El Barça de los 124 goles en 40 partidos asombra por la cifra (105 tienen el PSG y el Real Madrid, 103 ha cantado el Bayern Múnich) y por lo inesperado de su privilegiada posición, viniendo de donde venía el equipo, limitado como estaba de recursos para fichajes y con una plantilla formada por canteranos. Hace un año, el Barça de Xavi sumaba 81 tantos en 40 encuentros.

Lewandowski celebra el cuarto gol ante la Real Sociedad. / Jordi Cotrina

"La sed de marcar"

Una vocación, la de Hansi Flick, con su idea de juego de que “todos tengan la sed de marcar goles” en la mayor medida posible. Lo dijo el técnico tras la goleada a la Real Sociedad, el decimoctavo partido en el que el Barça marcaba cuatro goles o más. El decimoctavo de 40 partidos. Casi la mitad (45%) de los compromisos oficiales.

Y no ante equipos de bajo rango, sino al Madrid dos veces (0-4, y 2-5), Bayern (4-1), Betis (5-1), Sevilla (1-4), y Real Sociedad (4-0), más tres partidos de Champions con el Young Boys (5-0) y Estrella Roja (2-5). Es el máximo goleador de la Liga (de todas las ligas del continente) y lo terminó siendo de la liguilla de la Champions.

Recorte de Lamine Yamal ante la Real Sociedad. / Jordi Cotrina

El Barça disparó 33 veces a la portería de la Real Sociedad, récord de la temporada y récord desde los cuartos de final de la Copa 20-21 frente al Granada (3-5), un partido con prórroga y con Messi y Griezmann en el campo. Araujo, De Jong y Pedri estaban en Los Cármenes y tal vez lo recuerden. De esos 36 tiros, 20 se dirigieron a puerta. De los 33 del domingo solo hubo 10 buenos.

Flick no se sorprende

La Real Sociedad no remató ni una sola vez al marco de Szczesny. Tampoco hay precedentes en la última década, más allá de un intento del Granada que salió fuera en la Liga 2016-17 en el Camp Nou, uno malo del Murcia en la Copa 17-18, y uno bueno del Elche en la Liga 22-23. Cierto es que la Real ni se acercó después de que se quedara con diez en el minuto 17.

"No me sorprende nada de estos jugadores" Hansi Flick — Técnico del Barça

"No me sorprende nada de estos jugadores", dijo Flick de los componentes que forman su máquina de golear, que le han llevado a pelear por los tres títulos. No le sorprendía que Gerard Martín, el lateral izquierdo, y Marc Casadó, el mediocentro, canteranos en su primera temporada en la élite, procedentes ambos del filial, se añadieran a la extensa lista de goleadores de su equipo. "Es un paso muy importante para ellos. Los dos han mejorado mucho y se lo merecían", comentó el entrenador.

Raphinha felicita a Gerard Martín. / Jordi Cotrina

Ansu Fati está a cero

Hasta 19 jugadores distintos han aportado al Barça, que lidera la clasificación europea con 124 goles en todas las competiciones. Y aportaron, sin querer, Camara (Young Boys) y Tárrega (Valencia) con sendos autogoles.

De la plantilla, además de todos los porteros, todavía no han marcado Andreas Christensen, que solo jugó 26 minutos en el primer partido de Mestalla; Marc Bernal, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en la tercera jornada; Héctor Fort, lateral derecho con 14 apariciones, y Ansu Fati, el único de cariz ofensivo, que ha participado aún menos (8 partidos), nada desde el 4 de enero.

El equipo ha contado con 19 goleadores distintos y se ha beneficiado de dos autogoles de los adversarios.

Araujo festeja su gol a la Real Sociedad. / Jordi Cotrina

Lewandowski, el primero

Encabeza la lista, por supuesto, el especialista. Robert Lewandowski ha rejuvenecido al lado de la muchachada. Ha cantado ya 34 goles en 37 partidos. Su mejor marca en el Barça. Hizo 33 en los 46 partidos de la primera campaña. Fueron 26 en la anterior (49 partidos).

Lewandowski abrió la cuenta realizadora con los dos tantos de Mestalla ante el Valencia (1-2) y la lista de goleadores a la que se fueron añadiendo Lamine Yamal, Pedri, Olmo y compañía y que, desde el domingo cierran Gerard Martín y Marc Casadó, en sus primeros goles con el primer equipo y en su primera campaña en la máxima categoría. El miércoles, ante el Atlético, les había precedido otro canterano: Pau Cubarsí. Los tres celebraron los goles besando el escudo del Barça.

El Barça solo se ha quedado dos partidos sin perforar la portería adversaria: la heroicidad la protagonizaron la Real Sociedad en Anoeta (1-0) y el Leganés en Montjuïc (0-1).

Marc Casadó besa el escudo del Barça / Jordi Cotrina

Un paso importante

“Es un paso muy importante para ellos, los dos han mejorado mucho”, reiteró Flick del estreno goleador de Gerad Martín y Casadó. Ambos reaparecían en la titularidad. También Araujo y Lewandowski, ausentes en la Copa, y los cuatro fueron los artífices del triunfo sobre la Real.

En nueve encuentros, el Barça ha marcado cinco goles. La misma cifra de partidos con dos goles. El promedio es de 3,1 goles por sesión. En sólo dos partidos se quedó a cero, incapaz de perforar la portería adversaria. La heroicidad la protagonizaron la Real Sociedad en Anoeta (1-0) y el Leganés en Montjuïc (0-1).